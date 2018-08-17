Çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ağustos cuma güncel altın fiyatları yorumları

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 219,6 liradan tamamladı. 17 Ağustos 2018 cuma günü güncel altın fiyatlarıyla ilgili haberler mynet.com'da.
Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 218,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 357 lira, Cumhuriyet altını da 1.458 liradan satılıyor.
Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 1.175,00 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki sert düşüşlerin etkisiyle altının gram fiyatının gerilediğini kaydetti.
Gelecek hafta Kapalıçarşı'nın Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatan Memiş, piyasalardaki dalgalı seyrin devam edeceğini ve altının gram fiyatında 190-250 lira aralığını takip edeceklerini söyledi.
Altının ons fiyatındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve gelecek hafta toparlanabileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.172 doların destek, 1.179 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AA
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