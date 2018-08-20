FİNANS

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Ağustos güncel altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2018 11:18 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 231,5 lira seviyelerinde dengelendi. 20 Ağustos Cuma gram ve çeyrek altın fiyatı ile güncel altın fiyatlarıyla ilgili son veriler haberimizde.

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 20 Ağustos güncel altın fiyatları

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,5 primle 229,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini haftanın ilk gününe de taşıyarak saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazancıyla 231,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 381 lira, Cumhuriyet altını da 1.552 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 1.186,41 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının yükselişlerini sürdürebilmesi için 1.207 doların üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla bugün piyasaların yarım gün açık olduğunu anımsatan Memiş, "Kapalıçarşı piyasasının bugün öğleye kadar açık olduğunu, önünüzdeki hafta pazartesi gününe kadar kapalı olduğunu belirtmek isteriz. Bugün altının gram fiyatının 226-235 lira aralığında işlemler görmesinin bekliyoruz" dedi.
aa

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