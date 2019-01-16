FİNANS

Cezaevinde öğrendiği maket yelkenli yapımı, geçim kaynağı oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2019 10:34 | Son Güncelleme

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baba mesleği olan saraçlık yaparken girdiği cezaevinden koğuş arkadaşından maket yelkenli tekne yapımını öğrenen Mehmet Saraç (65), 17 yıldır bu maketleri satarak geçimini sağlıyor.

Sarıgöl'de yalnız yaşayan Mehmet Saraç, 17 yıl önce Çek Kanunu'na muhalefet suçundan verilen hapis cezasını çektiği Çanakkale Biga Cezaevi'nde, koğuş arkadaşını izleyerek maket yelkenli tekne yapımını öğrendi.

TANESİNİ 120 LİRADAN SATIYOR

Baba mesleği olan saraçlık nedeniyle bu tür işlere yatkınlığı olan Saraç, cezaevinden çıktıktan sonra evinde atölyeye dönüştürdüğü bir odada hobi olarak maket yelkenli yapımını sürdürdü.
Yaptığı maket yelkenlileri ilk zamanlara çevresindeki dostlarına hediye eden Saraç, beğenilmesi üzerine bunu geçim kaynağı haline getirdi. Mukavva, suntalam, ince tel, yapıştırıcı, boya ve misina kulanarak büyüklüğüne göre 2 ile 3 gün arasında bir sürede yaptığı maket yelkenlileri, led ışıklarla da süsleyen Saraç, Sarıgöl'ün yanı sıra çevre il ve ilçeler ile turistik bölgelerde satmaya başladı.
Fanatikler için tuttuğu takımların renklerini taşıyan maket yelkenliler de yapan Saraç, "Bu emek isteyen, masraflı bir iş.
Özellikle kış aylarında yapıştırma işlemi çok geç oluyor. Büyük bir yelkenliyi 3 günde ancak yapabiliyorum. Işıklandırdığım bu yelkenli maketlerini kimileri gece lambası olarak kimileri de iş yerlerinde dekorasyon amaçlı kullanmak için satın alıyor.
Aslında bu işi daha çok boş vakitlerimi değerlendirmek için yapıyorum" dedi. Saraç, 40 santimetrelik yelkenli maketini 80, 60 santimetrelik olanlarını ise 120 liradan sattığını söyledi.KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
manisa Sarıgöl cezaevi maket yelkenli

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