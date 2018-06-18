Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, suç için öngörülen cezalara alternatif olarak verilen tedbir kararlarının (kamu hizmetinde çalışma, tedavi vb.) toplum içinde yerine getirilmesini sağlayıp hükümlüleri topluma yeniden kazandırıyor. Bu kapsamda mahkûmlar; denetim süresinde ya da koşullu salıverilmeleri sonrası sosyolog, psikolog ve sosyal çalışmacılarla bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, seminerler ve etkili zaman yönetimi gibi iyileştirme süreçlerine tabi tutuluyor.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; cezalarını tamamlayan mahkûmların toplumdaki önyargı nedeniyle iş bulmakta güçlük yaşamalarını dikkate alan bakanlık, önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. İş bulmakta zorlanan ancak mesleği ve kendine güveni olan iyi halli mahkûmlara kendi işyerlerini açma fırsatı sunuldu. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) ve Küçük Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB) aracılığıyla iyileştirme sürecini başarı ile tamamlayan çok sayıda yükümlüye, “uygulamalı girişimcilik eğitimi” verildi. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de 196 yükümlüye eğitim verilmesini sağladı. Ayrıca bu kişilere, ilgili alanlarına göre meslek edindirme kursları verildi.