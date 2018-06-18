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Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2018 05:56 | Son Güncelleme

Kimi uyuşturucu, kimi adam yaralama, kimi de başka bir suçtan cezaevine girdi. Ama onlar denetimli serbestlik müdürlüklerinin çalışmaları kapsamında eğitim alıp İŞKUR ve KOSGEB’in desteğiyle artık kendi işlerinin patronu oldu. Öyle ki yanında 14 işçi çalıştıran bile var.

Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, suç için öngörülen cezalara alternatif olarak verilen tedbir kararlarının (kamu hizmetinde çalışma, tedavi vb.) toplum içinde yerine getirilmesini sağlayıp hükümlüleri topluma yeniden kazandırıyor. Bu kapsamda mahkûmlar; denetim süresinde ya da koşullu salıverilmeleri sonrası sosyolog, psikolog ve sosyal çalışmacılarla bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, seminerler ve etkili zaman yönetimi gibi iyileştirme süreçlerine tabi tutuluyor.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; cezalarını tamamlayan mahkûmların toplumdaki önyargı nedeniyle iş bulmakta güçlük yaşamalarını dikkate alan bakanlık, önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. İş bulmakta zorlanan ancak mesleği ve kendine güveni olan iyi halli mahkûmlara kendi işyerlerini açma fırsatı sunuldu. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) ve Küçük Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB) aracılığıyla iyileştirme sürecini başarı ile tamamlayan çok sayıda yükümlüye, “uygulamalı girişimcilik eğitimi” verildi. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de 196 yükümlüye eğitim verilmesini sağladı. Ayrıca bu kişilere, ilgili alanlarına göre meslek edindirme kursları verildi.

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilerin iş fikirleri, proje ekibi yardımıyla iş kurma projesine dönüştürüldü. Geçen yıl hazırlanan 25 proje İŞKUR tarafından hibe almaya hak kazandı. Bunlar arasında, temizlik firması, solucan üretim tesisi, tekstil atölyesi, mobilya imalat atölyesi, mantar üretim tesisi, oto bakım servisi gibi farklı işletmeler bulunuyor.

TEKSTİL ATÖLYESİ KURDU

Can N. (27), 20’li yaşlarda bir dizi suçtan cezaevi ile tanıştı. Denetimli serbestlik uzmanları ve ailesinin desteğiyle önce uyuşturucudan kurtarıldı, ardından el yatkınlığı bulunan tekstil kursuna katıldı. İŞKUR hibesi ile alınan makineler sayesinde tekstil atölyesi kurdu. Can N., “Cezaevi sonrası önce tedavim yapıldı. Denetimli serbestlik bürosuna eğitimler için gidip gelirken, iş kurma projesini gördüm. Öğretmenlerimizin de desteği ile bildiğim tekstil konusunda kurs aldım. Projemiz İŞKUR tarafından kabul edilince burayı açara, yeni hayatımıza adım attık. Şimdi tek uğraşım işim oldu” diye konuştu.

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BABASININ İŞİNİ YAPIYOR

Nevzat G. (26) de 20’li yaşlarında yaralamadan cezaevine girdi. Nevzat G., baba mesleğini yaşatmak için İŞKUR hibesi ile mobilya atölyesi kurdu. Babası ile yeni işyerinde ikinci hayatına başlayan Nevzat G., şu ifadeleri kullandı: “Cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik müdürlüğünde yapılan seminerlere katıldım. Seminerlerde öfke kontrolü ve alkolle mücadele konusunda sohbetlerimiz oldu. Hocalarıma babamın eski mobilyacı olduğunu söyledim, onlar da bu eğitimi almamı sağladı. İşi öğrendim, uzmanların desteği ile hazırladığım proje İŞKUR tarafından kabul edildi, şimdi babam ile burada ekmeğimizi kazanıyoruz.”

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Öte yandan, denetimli serbestlik müdürlüklerinin çalışmaları kapsamında Ankara’da 20 civarında mahkûm boyacılık eğitimi aldı. Bu kişiler, yaz boyunca Ankara’daki okulları boyayacak.

14 İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR

Ankara’nın lüks bir semtinde oto bakım servisi açan ve bugün 14 işçisi olan Berkan D. (32), bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik uzmanlarınca iyileştirme eğitimi aldı. Eğitimi başarı ile tamamlayan Berkan D., cezaevine girmeden önce tamirci çırağı olarak çalışıyordu. Müdürlükçe bu alanda uzmanlaşması için kursa alındı. Daha sonra İŞKUR hibesi ile oto bakım servisi açtı. İşlerinin çok iyi gittiğini ve sürekli büyüdüklerini anlatan Berkan D., “Devletimiz destek oldu, bu tesisi açtık. 3 işçi ile başladık, şimdi 14 işçi ile çalışıyoruz. Çok mutluyum, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR denetimli serbestlik KOSGEB iş bulma

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