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Cezalara af geliyor! AK Parti, TBMM'ye sundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

AK Parti, aralarında köprü geçiş cezalarına affı ve hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltilmesini de içeren yeni torba kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Teklifte yer alan önemli maddelerden biri, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olan araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmesi sebebiyle oluşan binlerce liralık para cezalarından affedilmesini içeriyor.

Cezalara af geliyor! AK Parti, TBMM'ye sundu

Cezalardan, itiraz ve açılmış davaların geri çekilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Bu cezalar kapsamında tahsil edilen para cezaları da kanun yürürlüğe girdikten sonraki ikinci ayın sonuna kadar başvurulması hâlinde takip eden üçüncü ayda iade veya reddedilecek.

Teklifteki diğer maddeler şöyle:

"- Üniversite: Bulut Eğitim Vakfı, İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kuracak.

  • Turizm: Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün kültür veya turizm yatırımlarının altyapı hizmetleri ile turistik ve tanıtıcı yayınlar yapması gibi görevleri için kurumlar vergisinden muaf tutulacak.
  • Maden: MTA’nın ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilmesi ve talebin yerine getirebilmesine yönelik düzenleme de yapıldı. Kamunun yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği nedeniyle meydana gelen maliyet artışlarının tamamının ödenmesi yerine maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesi sağlanacak. Destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak.
  • Tarım Kredi: Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulan kooperatif ve birlikler ile üretici örgütlerden gerçekleştirecekleri tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallarla, tarımsal üretimle elde edilen ürün alımlarının istisna kapsamında temin edilebilmesine imkân sağlandı.
  • Naklen atama: Kamuda görev yapan kariyer uzman, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personelin kurumlar arasında naklen atanmasına imkân sağlanacak. Bu adımın yeni sistemle birlikte oluşan yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere atıldığı belirtiliyor".

"SEÇİM ÖNCESİ ÇIKMASINI HEDEFLİYORUZ"

20 maddeden oluşan teklifle ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Toplumda beklenti oluşturan belli başlı önemli konular var. Kanunun seçim öncesi çıkmasını hedefliyoruz” dedi.

16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi gibi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 15 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Söz konusu rakam üst sınır olarak belirlenirken hâlihazırda 10 bin lira olarak uygulanıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti köprü geçiş cezaları 15 temmuz şehitler köprüsü

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