Chiliz Coin nedir? Chiliz Coin Galatasarayda!

Günden güne kripto paraların değeri artmaktadır. Bitcoin ile oldukça gündeme gelen kripto paralar birçok insanın araştırdığı bir konudur. Kripto paralar arasında yer alan Chiliz Coin (CHZ), e-spor, spor, eğlence gibi platformlarda kullanılan bir sanal para birimi olarak açıklanabilir. Peki Chiliz Coin nedir? İşte Chiliz Coin yorumları haberimizde…

CHİLİZ COİN NEDİR?

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token’i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imza attığı da biliniyor.

Şu an için Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Juventus, AS Roma ve Galatasaray ekipleri Chiliz ile anlaşan kulüpler arasında yer alıyor. Chiliz'in toplam 8.888.888.888 arzı bulunduğu biliniyor. Bunun %34'lük kısmı token satışı ve ön satış ile piyasaya sürüldü. Geri kalan %20'lik kısım kullanıcı tabanının rezervi olarak saklanırken %15 stratejik satın alımlar, %15 pazarlama işlemleri %7,5 çekirdek yatırımcılar, %5 ekip ve %3 ise danışmanlık kurulu için ayrılmış durumda.