Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan mezunlara öneri

Türkiye’den Amerika’ya uzanan başarı öyküsü ile ABD’nin önde gelen girişimcilerinden yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, dünyanın en eski işletme okulu olan University of Pennsylvania Wharton’da MBA mezunlarına konuştu. Ulukaya, “Chobani’yi kurarken sadece insanlara ve daha iyisini yapacak güce sahip olduğumuza inandım. 2005 yılında kapanan yoğurt fabrikasını satın aldığımda, beş kişiden oluşan ekibim büyük planlarım olduğunu düşünürken benim tek fikrim duvarları boyamaktı. Duvarları boyamaya başladıkça, aklımızda başka yeni fikirler oluşmaya başladı. Zamanla kapanan fabrikanın 55 çalışanını geri işe aldık. İşe aldığımız her bir kişi bulunduğumuz bölgede on yeni iş imkanı daha yarattı. Beş yılda beş kişiden 2 bini aşkın çalışana, bir milyar doları aşan cirolara ulaştık. Sıfırdan gelerek Amerika’nın bir numaralı yoğurt markası olduk” dedi.

“Gençler… Duvarınızı boyayın ve yola çıkın”

Gençlere duyduğu güvenin altını çizen Ulukaya, “Bir çobanın oğlu olarak doğdum ve dağlarda hayvanlarla ilgilendiğim gençliğimde iş adamlarının cam kulelerde yaşadığını, diğer insanlara tepeden baktığını düşünüyordum. Zamanla, özel sektörün daha iyi bir gelecek için güçlü araçlara sahip olduğunu anladım. MBA mezunu olmak muhteşem ama bundan önemlisi beraber çalıştığınız insanlara inanıp, onların size güvenmesini sağladığınız zaman imkansızı gerçekleştirebilirsiniz. Sosyal değişimin ağırlık merkezinin özel sektöre kaydığı günümüzde, eşitsizliği ortadan kaldıracak ve fırsatlar yaratacak olan iş dünyasıdır” dedi. Geleceğin iş dünyasını yaratacak gençlere tavsiyeler veren Ulukaya, “Şunu unutmayın, Mevlana’nın da söylediği gibi, yolu yürümeye başladığınızda, yol size görünür. Yola çıkın ve ilk fırsatta bir duvar boyamaya başlayın” diye konuştu.