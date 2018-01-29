FİNANS

Chobani'nin sahibi 'Yoğurt Kralı' Hamdi Ulukaya ABD’de evlendi

29 Ocak 2018 15:27

ABD’nin önde gelen girişimcilerinden, yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, New York’ta sade bir törenle Louise Vongerichten ile evlendi. 'Yoğurt Kralı' olarak da tanınan Ulukaya yaz aylarında Türkiye’de düğün yapacak...

Chobani'nin sahibi 'Yoğurt Kralı' Hamdi Ulukaya ABD’de evlendi

Hamdi Ulukaya (45)-Loise Vongerichten (30) çifti, Amerikan yasalarına göre gerçekleştirilen nikahın ardından Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’na giderek Türk yasalarına göre de evliliklerini resmileştirdiler.

Louise Vongerichten ve Hamdi Ulukaya çiftinin düğünlerinin bu yaz ailelerin ve arkadaşlarının katılımıyla Türkiye’de yapılması planlanıyor.

 




FOOD DREAMS VAKFI’NIN KURUCUSU

Fransız kökenli Amerikan vatandaşı Louise Vongerichten, ABD’de kurduğu restoranların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında faaliyet yürütüyor.

Mutfak sanatları konusundaki hayallerini gerçekleştirmek isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek veren Food Dreams Vakfı’nın kurucusu olan Louise Vongerichten, Washington D.C. Amerikan Üniversitesi finans bölümünden ve Paris’teki ESSEC Business School işletme yüksek lisans programından mezun.
 

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