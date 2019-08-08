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CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin liralık bayram ikramiyesi, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın bayram öncesi rahat bir nefes almasına yetmiyor. İkramiye, enflasyon ve zamlar karşısında yıldan yıla eridi, verilen bin lira pul oldu." ifadelerini kullandı.

CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, 4 milyonu aşkın emeklinin, emekli olduğu halde, geçim sıkıntısı nedeniyle tekrar çalışmak istediğine dikkati çekti.

Emeklilerin neredeyse yarısının asgari ücretin altında aylık aldığına vurgu yapan Karabıyık, emeklilerin milli gelirden aldığı payın da yıllar içinde giderek azaldığını savundu.

Karabıyık, emekli aylıklarındaki artış oranının emekliye gerçekten yansıyan enflasyonun çok gerisinde kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyona göre yapılan maaş zamları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyonun oldukça gerisinde. Bu durum vatandaşın alım gücünü günden güne düşürüyor, ocağında tencere kaynamaz hale getiriyor. Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin liralık bayram ikramiyesi de artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın bayram öncesi rahat bir nefes almasına yetmiyor. Emeklilerin dört gözle beklediği bin liralık bayram ikramiyesi, enflasyon ve zamlar karşısında yıldan yıla eridi, verilen bin lira pul oldu."

KAYNAK:AA

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık Ramazan ve Kurban Bayramı bayram ikramiyesi

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