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CHP'den emekliler için kanun teklifi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

CHP, "emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve aylıklar arasında eşitsizliğin giderilmesi" amacıyla kanun teklifi verdi.

CHP'den emekliler için kanun teklifi

CHP, "emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve emekli aylıkları arasında eşitsizliğin giderilmesi" amacıyla kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifle, emekli aylıklarının, gelecek yıl için asgari aylık bin 200 TL, 2020 yılında bin 400 TL, 2021 yılında bin 600 TL olması öngörülüyor. 2022 yılında ise asgari ücret düzeyinde en düşük emekli aylığı ödenmesi hedefleniyor.

Teklifin gerekçesinde, sosyal devletin en önemli görevlerinden birinin, emeklilerin ve yaşlıların insan onuruna yakışan bir hayat sürmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Emeklilerin, çok zor ekonomik koşullar altında, düşük maaşlar nedeniyle yaşamlarını sıkıntı içinde geçirdiği ifade edilen gerekçede, "Yıllarca çalışmış, didinmiş, alın teri dökmüş emeklilerimizin, bir bankanın kuyruğunda, eline geçecek üç kuruş için beklemesi, yoksulluk hatta açlık sınırının altında aldığı emekli maaşını hala evinin geçimi için güç bela yetiriyor olması, ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin, ülkemizin sosyal devlet anlayışının durumunu gözler önüne sermektedir." denildi.

Emeklilerin büyük bir kısmının açlık sınırının altında aylık aldığı, emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik ve dengesizliklerin giderilmediği, intibak düzenlemesi olarak sunulan kanunla sadece 2000 yılı öncesi SSK emeklileri için kısmi iyileştirme yapıldığı, 2000 yılı ve sonrası emeklilerin aylıklarındaki eşitsizliğin görmezden gelindiği, esnaf ve çiftçi emeklilerinin mağduriyetinin hiç dikkate alınmadığı savunuldu.

Emekliliğe hak kazanma koşullarının daha da ağırlaştırılmasına rağmen yanlış yönetilmesi nedeniyle SGK'nın 16 yıllık AK Parti iktidarında giderek daha fazla açık vermeye başladığı, 2018 yılı itibariyle açığın 34 milyar liraya yükseldiği öne sürüldü. AA

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Anahtar Kelimeler:
CHP emekli aylıkları

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