CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan ekonomi değerlendirmesi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2019'da işsiz sayısının 1 milyon civarında artış göstererek 4 milyon 600 bine, geniş tanımlı işsiz sayısının 8 milyona yükseldiğini belirterek, Türkiye'deki işsiz sayısının 95 ülkenin nüfusunu geride bıraktığını iddia etti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 2019'un zor koşullarda çalışanlara adeta ölümün dayatıldığı bir yıl olduğunu savundu.

İktidarın lüks ve şatafata milyon liralar harcarken, 2019'un insanların açlık ve sefaletten kaynaklı yaşamına son verdiği bir yıl olarak geride kaldığını ileri süren Ağbaba, "Sarayın günlük harcaması 4,5 milyon lira, yani 225 bin asgari ücrete denk gelirken bu yıl geçim sıkıntısı ve işsizlik nedeni ile en az 45 yurttaş intihar etti." görüşünü savundu.

Ağbaba, "2019'da Türkiye'de işsiz sayısı 1 milyon civarında artış göstererek 4 milyon 600 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyona yükselirken, işsiz sayısı dünyada 95 ülkenin nüfusunu geride bıraktı." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iflas ettiler" dediği İskandinav ülkelerinde işsizliğin yüzde 3'lere kadar düşerken, Türkiye'de bu yıl işsizlik oranının yüzde 14,7'lere kadar yükseldiğini iddia eden Ağbaba, şunları kaydetti: