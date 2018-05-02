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CHP'nin seçim vaatleri: Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Hükümetin seçim paketini açıklamasının ardından gözler muhalefete çevrildi. CHP’nin seçim vaatleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Asgari ücretten, taşerona kadro sözüne, çiftçilere mazot desteğine kadar bir sürü vaatler yer alıyor.

CHP'nin seçim vaatleri: Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırlanması talimatını verdiği seçim bildirgesinde ekonomiye dair şu vaatlerin yer alacağı öğrenildi:

ASGARİ ÜCRET: Kesin rakam netleşmemekle birlikte asgari ücretin net olarak 2 bin 200 liraya çıkarılacağı vaadiyle seçmenin karşısına çıkması bekleniyor. CHP, asgari ücretin, her yıl, enflasyon farkı ve ekonomik iyileşmeye bağlı olarak artırılacağı sözünü de verecek.

KADRO SÖZÜ: Tüm taşeron işçilerin kadrolu yapılması vaadi de seçim bildirgesinde yerini alacak. CHP, kamuda çalışan taşeronlara kadro vaat edecek.

AİLE SİGORTASI: Aile sigortası uygulamasıyla mevcut sosyal yardımları iki katına çıkarmayı planlayan CHP’nin, aile sigortası kapsamında hiçbir hanenin gelirinin bin liranın altına düşmeyeceği vaadinde bulunacağı öğrenildi.

ÇİFTÇİYE MAZOT: Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet tarafından sağlanacak. Çiftçi mazotu 2.50 TL’ye satın alacak.Orman köylülerinin Genel Sağlık Sigortası primleri karşılanacak.

ÜNİVERSİTELİYE BURS: Maddi sıkıntıda olan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilecek. İhtiyacı olan tüm gençlere, ücretsiz yurt ve ulaşım imkânı sağlanacak.

İNTİBAK YASASI: Emekliler, ramazan ve kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alacak. Emeklilerden muayene ve ilaç katılım payı alınmayacak. Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek İntibak Yasası derhal çıkarılacak.

KREDİ FAİZLERİ MÜJDESİ: Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında faizlerin yüzde 80’inin silinmesine dönük düzenleme yapılacak. (Düzgün Karadaş-Gazete Habertürk)

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CHP seçim vaat

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
chp siz ancak vaat edersiniz. ak parti ise yapar!!! sizde ancak muhalefet edersininz.
ulan şunu AKP dese herkes alkışlar ama seni kimse takmıyor be yazık ülkeme....
helal size ittifaki destekliyorum.adaleti yeniden getireceginize inaniyorum.yolunuz acik omrunuz uzun olsun korkusuz vatanperverler.
asgari ucret artinca noluyo kardesim. alim gucunu artirin.. 1 dolar 1 lira olcak de yada 0.50 kurus olcak de
:)))
Troller şimdi yazmaya başlarlar neyle vereceksin diye doğru haklılar da satılacak bir şeyde kalmadı sayın Başkanım neyle yapacaksınız bu kadar yardımı işte cevabı 10 tane rantçının rantını kestin mi bu yardımlar yapılır, fazlasına gerek yok.
Sen çok yaşa Atatürk ün partisi
Ya hepsi güzel hoş şeyler ama asgari ücret nasıl 2200 lira olacak bu parayı devlet cebindenmi verecek anlamıyorum asgari ücret 1000 liradan 1300 liraya çıktığında kaç kişi işten çıkarıldı işsiz kaldı haberiniz varmı acaba sizden zam isteyen yok asgari ücreti vergiden muaf yapın zaten maaşlar bu söylediğiniz rakamlara çıkıyor böylece hem işveren hem işçi kazanır
hepsi güzel de enflasyonu da tavan yaptıracaklar anlaşılan paramızı değersizleştirmek ten başka bir şey değil verilen vaatler.
şu milletimiz sağ sol diye düşünmeden,önyargılı davranmadan bir kere şans verse şunlara ama nerdeee.şu anki asgari ücret bile chp sayesinde bu seviyeye geldi.ya arkadaş adam daha ne vaat etsin.öyle güzel vaatler vermişki.hırsızlara,yandaşları zengin edenlere,doyumsuzlara,kul hakkı yiyenlere,bu vatanı peşkeş çekenlere verdiğiniz şansın 10da 1ini şu adamlara verseniz solmuş sağmış diye bakmadan ölürmüsünüz be kardeşim
Oyum CHP ye:))
iyide bunlar da memurdan söz etmemiş
ASGARİ ÜCRETLİYEDE DEVLET BAYRAM HARÇLIĞI VERSİN
Sarı çizmeli Mehmet ağa Kılıçdaroğlu... Ne söylersen söyle sabit görüşlerin önüne geçemeyeceksin. Eğitim üzerine vaatlerde bulunmanı isterdim, ama sende haklısın bu ülkede asgari ücret, öğrenciye burs, emekli ikramiyesi gibi şeyler daha çok dikkat çekiyor...
Hayret ilk defa mantıklı bir seçim vaadi çıkardılar. Asgari ücreti 2000 TL yapsanız da yeterli olur. kimsenin çokda gözü yok.
AKP uygulama başla hadi :) CHP yi bekliyor ya seçim vaadi bulamadığı için
Yav he he
her yil secim yapilsin vatandasa secim rusveti adi altinda bol keseden dagitilsin sonra bol bol zamlar ile geri alinsin eskiden 3300 telefon ile yilan oynuyorduk bu kadar dert keder yoktu ulkemiz icin herseyin hayirlisi
BİR MEMUR OLARAK SINAVLARLA GİRDİĞİM MEMURLUĞA NE YAZIKKİ AYNI MAAŞ İLE GİREN TAŞERONLAR,SİSTEMİNE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM ANCAK BİR FARK İLE ALINMASINADA SEVİNİYORUM HERKES EVİNE EKMEK GÖTÜRSÜN HİÇ BİR KİMSE İŞSİZ KALMASIN AMA ADALET ANLAYIŞINI YIKMADAN,BUGÜN AYNI MAAŞ İLE İŞE BAŞLAR, YARIN BİZİ ESKİ İŞÇİLER GİBİ İKİ,ÜÇ KAT MAAŞ İLE ALAY EDİLECEK DURUMA GELECEĞİZ...YANIMDA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ İLK OKUL BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM İLKOKULUDA OKUMAZDIM BELKİ DAHA FAZLA MAAŞ ALIRDIM SİZİN GİBİ OLMAKTANSA DİYE GIRGIR GEÇİYOR.ESKİDEN BİZİM ZAMANIMIZDA LİSE LİLER ÜNİVERSİTE Lİ OLMADIĞI İÇİN BİZLER TERCİHLİY
emeklilik yaşa takılanlar a Bir müjde verseler bu vaadleri hepsini geçer
Mükemmel ... halkın insan olduğunu hatırlatacak güzel sözler. Vatandaş akıllı olurda, yardım hükümetinden kurtulursa insan gibi yaşar...Yukarıda biri Chp ancak vaat eder demiş.. Yahu iktidara geldimi ki sözlerini tutup tutmadığını göresin,,17 yıldır vatandaş kemerini sıka sıka kemer koptu, Akp ye kalsa yeni kemer alır. Yeter artık.
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