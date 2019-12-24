CHP'den İşsizlik Sigorta Fonu açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, her 10 işsizden 8'inin İşsizlik Sigorta Fonundan faydalanamadığını bildirdi.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, işsizlik sigortasının, işsizlik sosyal riski sonuçları etkilerini azaltmaya yönelik olarak sosyal sigorta tekniği ile kurulduğunu hatırlattı.

Fondan yararlanma koşulları ve fonun amaç dışında kullanılması gibi nedenlerle işsiz kalanların sayısı ile işsizlik sigorta fonundan yararlananlar arasında ciddi oran farklılıkları bulunduğunu iddia eden Ağbaba, "Her 10 işsizden 8'i İşsizlik Sigorta Fonundan faydalanamamaktadır." ifadesini kullandı.

Fonda 2019 Kasım itibariyle biriken tutarın 131 milyar 120 bin lira olduğunu belirten Ağbaba, kasım ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısının 4 milyon 26 bin kişi iken fonda yararlananların sayısının sadece 595 bin kişi olduğunu ileri sürdü.

Ağbaba, kasım ayında resmi verilere göre işsiz kalan 3 milyon 431 bin vatandaşın işsizlik sigortasından yararlanamadığına dikkati çekerek, "İşsizlik sigorta fonunda birken toplam gelir 2019 yılı Ocak - Kasım ayları arasında 131 milyar lirayı aşarken, işsizlere ödenen toplam miktar ise 2019'un belirtilen tarihleri arasında 7 milyar 316 milyon lira ile sınırlı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.