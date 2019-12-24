FİNANS

CHP'den İşsizlik Sigorta Fonu açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Her 10 işsizden 8'i İşsizlik Sigorta Fonundan faydalanamamaktadır" - "İşsizlik sigorta fonunda birken toplam gelir 2019 yılı Ocak - Kasım ayları arasında 131 milyar lirayı aşarken, işsizlere ödenen toplam miktar ise 2019'un belirtilen tarihleri arasında 7 milyar 316 milyon lira ile sınırlı kaldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, her 10 işsizden 8'inin İşsizlik Sigorta Fonundan faydalanamadığını bildirdi.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, işsizlik sigortasının, işsizlik sosyal riski sonuçları etkilerini azaltmaya yönelik olarak sosyal sigorta tekniği ile kurulduğunu hatırlattı.

Fondan yararlanma koşulları ve fonun amaç dışında kullanılması gibi nedenlerle işsiz kalanların sayısı ile işsizlik sigorta fonundan yararlananlar arasında ciddi oran farklılıkları bulunduğunu iddia eden Ağbaba, "Her 10 işsizden 8'i İşsizlik Sigorta Fonundan faydalanamamaktadır." ifadesini kullandı.

Fonda 2019 Kasım itibariyle biriken tutarın 131 milyar 120 bin lira olduğunu belirten Ağbaba, kasım ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısının 4 milyon 26 bin kişi iken fonda yararlananların sayısının sadece 595 bin kişi olduğunu ileri sürdü.

Ağbaba, kasım ayında resmi verilere göre işsiz kalan 3 milyon 431 bin vatandaşın işsizlik sigortasından yararlanamadığına dikkati çekerek, "İşsizlik sigorta fonunda birken toplam gelir 2019 yılı Ocak - Kasım ayları arasında 131 milyar lirayı aşarken, işsizlere ödenen toplam miktar ise 2019'un belirtilen tarihleri arasında 7 milyar 316 milyon lira ile sınırlı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Fonda biriken 124 milyar liranın farklı alanlara kaynak olarak aktarıldığı iddiasında bulunan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Fonun gelirlerinin arttırılması ancak ve ancak işçilerin bu haktan kesin olarak yararlanması ile anlamlı olacaktır. Bu nedenle, İşsizlik Sigorta Fonundan yararlanma hakkı olan son 3 yılda 600 gün sigorta şartının 180’e indirilmesi, kıdeme göre farklılaşan faydalanma sürelerinin de uzatılması, işverenlerin işçilere ödediği ücretlerin işsizlik sigortasından karşılanmaması ve sigorta fonunun yalnızca işsizlere ödenek olarak verilmesi gerekmektedir."

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz! Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!
Çalışanlara yabancı dil eğitimiÇalışanlara yabancı dil eğitimi
Resmen yürürlükte! Süresi 4 yıla çıkarıldıResmen yürürlükte! Süresi 4 yıla çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Onlarca personel alınacak!

Onlarca personel alınacak!

Yılbaşından sonra para alınacak!

Yılbaşından sonra para alınacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reeder yeni akıllı cep telefonu "P13 Blue"yu piyasaya sundu

Reeder yeni akıllı cep telefonu "P13 Blue"yu piyasaya sundu

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarı yarıya düştü

Trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarı yarıya düştü

İcradan yarı fiyatına satılık ferrari

İcradan yarı fiyatına satılık ferrari

Borsa ilk yarıda 113 binin üzerinde

Borsa ilk yarıda 113 binin üzerinde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.