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  4. CHP'li Ağbaba'dan metal işçilerine destek açıklaması:

CHP'li Ağbaba'dan metal işçilerine destek açıklaması:

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

"Metal emekçilerinin güvenceli iş ve insan onuruna yaraşır bir ücret hakkı için yürüttüğü toplu sözleşme mücadelesini destekliyor, geleceğine ve ekmeğine sahip çıkan metal emekçilerini selamlıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Metal emekçilerinin güvenceli iş ve insan onuruna yaraşır bir ücret hakkı için yürüttüğü toplu sözleşme mücadelesini destekliyor, geleceğine ve ekmeğine sahip çıkan metal emekçilerini selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, metal iş kolunda 4 ayı aşkın süredir devam eden toplu iş görüşmelerinde herhangi bir neticenin elde edilemediğini bildirdi.

Ara buluculuk sürecinde de işçi sendikaları ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadığını belirten Ağbaba, "Metal iş kolunda 130 bin kişiyi kapsayan grup toplu sözleşmeleri sürecinde işveren sendikası olan MESS'in teklifi, metal işçisinin taleplerini karşılamaktan uzak kalmıştır. İşveren sendikasının bu süreçte önerdiği yüzde 8'lik zam oranının işçiler ve sendikalar açısından kabul edilebilir bir yanı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, sendikaların ve işçilerin esnek çalışmaya karşı iş güvencesi talebinin MESS tarafından görmezden gelindiğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"İşveren sendikası, işçilere 3 yıllık sözleşme talebini ısrarla dayatmaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra işveren sendikası, görüşmeleri yokuşa sürerek sendikaları kendi talebine mahkum etme girişiminden bir an evvel vazgeçmelidir. Metal emekçilerinin güvenceli iş ve insan onuruna yaraşır bir ücret hakkı için yürüttüğü toplu sözleşme mücadelesini destekliyor, geleceğine ve ekmeğine sahip çıkan metal emekçilerini selamlıyoruz."

Ağbaba, metal işçileri ve sendikalarının grev dahil olmak üzere aldığı tüm kararlar ve yürüttükleri mücadelenin anayasal bir hak mücadelesi olduğunu belirtti.

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- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,

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