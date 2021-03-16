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Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2021 10:13 | Son Güncelleme

Mazot gübre desteği, çiftçilerin ve üreticilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası çiftçilere ve üreticilere verilecek desteklerin arttığını müjdeledi. 2021 mazot gübre desteklerinin ise ilkbahar girişinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını belirtmişti. Peki mazot gübre desteği yattı mı? Çiftçi destek ödemeleri yattı mı?

Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

6 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan mazot, gübre ve tarımsal destek ödemelerindeki artış, yürürlüğe girdi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen bu müjde, çiftçileri sevindirdi. 2021 senesinde tarımsal destek ödemelerine yaklaşık 377 milyon Türk Lirası ödenek ayrıldı.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot gübre desteği, çiftçilere, T. C. kimlik numarasının son hanesine göre verilmeye başlanacak.

T. C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 olan çiftçiler mazot gübre ödemelerini 5 Mart 2021 saat 18.00 itibariyle almaya; T. C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise bu tarihten tam 1 hafta sonra yani 12 Mart 2021 tarihi saat 18.00'dan itibaren mazot gübre desteklerini almaya başladı.

Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Çiftçi destek ödemeleri de tıpkı mazot gübre desteğinde olduğu gibi 5 Mart 2021 tarihinde ödenmeye başlandı. T. C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 olan çiftçiler, çiftçi destek ödemelerini 5 Mart 2021 saat 18.00 itibariyle; T. C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 12 Mart 2021 tarihi saat 18.00'dan itibaren çiftçi desteklerini almaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarına göre tarımsal destek ödemelerine 377 milyon liraya yakın bir bütçe ayrıldı. Bu bütçe kapsamında,

Hububat - Baklagil - Dane Mısır desteği için 33 bini aşkın üreticiye 154.658.071 Türk Lirası,

Yem bitkileri desteği için ise yaklaşık 70 bin üreticiye 222.085.118 Türk Lirası destek ödemesi yapılacak.

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından sonra destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan, gübre desteklerinin %100 artışla 2 katına çıkarıldığını müjdeledi.

Erdoğan, buğday, çavdar, yulaf ve arpa gibi hububat ürünlerinde çiftçilere verilen desteği 16 liraya; gübre kullanan üreticilere verilecek desteği ise dekar başına 20 liraya yükselttiklerini belirtti.

Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

2021 MAZOT - GÜBRE DESTEĞİ MİKTARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazot ve gübre desteklerinin dekar başına verilecek miktarlarının arttığını açıkladı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylanan 2021 mazot - gübre desteği fiyatları:

BUĞDAY - ARPA - ÇAVDAR - YULAF VE TRİTİKALE : 35 Türk Lirası (19 Mazot / 16 Gübre )

ÇELTİK - KÜTLÜ PAMUK : 70 Türk Lirası ( 62 Mazot / 8 Gübre )

NOHUT - KURU FASULYE - MERCİMEK : 30 Türk Lirası ( 22 Mazot / 8 Gübre )

PATATES : 35 Türk Lirası ( 27 Mazot / 8 Gübre )

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ - SOYA : 34 Türk Lirası ( 26 Mazot / 8 Gübre )

DANE MISIR : 33 Türk Lirası ( 25 Mazot / 8 Gübre )

KURU SOĞAN - KANOLA - ASPİR - YAŞ ÇAY - FINDIK - YEM BİTKİLERİ : 25 Türk Lirası ( 17 Mazot / 8 Gübre )

ZEYTİN : 23 Türk Lirası ( 15 Mazot / 8 Gübre )

DİĞER ÜRÜNLER : 23 Türk Lirası ( 15 Mazot / 8 Gübre)

NADAS : 8 Türk Lirası ( Tamamı Mazot )

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