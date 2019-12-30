Çiftçi: "Tarım Kredi Kooperatifi faizleri çok yüksek"

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarımla uğraşan çiftçiler, ekipman almak için Tarım Kredi Kooperatifine gittiklerinde yüksek faizlerle karşılaştıklarını belirterek, mağduriyetlerini dile getirdi. Duruma tepki gösteren çiftçiler, "Tarım Kredi Kooperatifinin faizleri özel bankalardan kat kat yüksek. Ekipman alamıyoruz. Alsak Tarım Kredi Kooperatifine ödeyemiyoruz" dedi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde geçimini tarımla sürdüren çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatiflerinin uyguladığı yüksek faizlerden şikayetçi. Ekipman almak için Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurduklarında yüksek faizle karşılaştıklarını belirten çiftçiler, kurumun çiftçilere bir faydasının olmadığını söyledi.

Pancar, buğday ve soğan ektiğini belirten çiftçi Hasan Bey, "Bu sene şeker pancarı, buğday ve soğan ektik. Bu yıl kurak geçti zaten. Mahsul düşük oldu. Tarım Kredi Kooperatifinden faydalanmak istiyoruz. Ama ondan da faydalanamıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifinin faizleri özel bankalardan kat kat yüksek. Ekipman alamıyoruz. Alsak Tarım Kredi Kooperatifine ödeyemiyoruz" diye konuştu.

Polatlı çiftçilerinden Haşmet Gümüştekin ise "Her sene Polatlı’nın birçok bölgesinde pancar, soğan ve buğday ekimi yaparız. Az önce de pancar tarlasından çıktık geldik buraya. Pancarımızı ektik ama ekipmanımız yeterli olmadığı için zorlanıyoruz. Eğer ekipmanımız iyi olsaydı çoktan pancarımızı toplamış ve bu çamurda uğraşmıyor olurduk. Bankaların faizleri düşük, Tarım Kredi Kooperatifi’nin faizleri yüksek. Ekipman almak istiyoruz ama alamıyoruz. Buradan bakanlığıma sesleniyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi’nin faizlerini düşürsünler" ifadelerini kullandı.

