FİNANS

Çiftçilere arı kovanı ve dal öğütme makinesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin arı kovanı ve antepfıstığında karagöz kurduyla mücadele amacıyla her ilçeye birer adet dal öğütme makinesi dağıtıldı.

Çiftçilere arı kovanı ve dal öğütme makinesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgedeki üreticilerin ihtiyaçlarına destek vermek amacıyla 2 bin arı kovanı dağıtarak, her bir üreticiye birer adet dal öğütme makinesi dağıttı. Botanik Bahçesi’nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Mart 2018 günü itibariyle başkanlık döneminin 4’üncü yılını tamamladığını belirterek, “Bana söylediğiniz her bilgiyi içselleştirerek kim çözecek dediğimde uykularım kaçıyor. Bal ormanları, arı otları hepsi arıcıların daha güçlü üretim yapması içindir. 20 bin akasya ağacı diktik, arıların istediği ağaçlar diktik, arılar huzurla bal üretti. Fıstık aşılama çalışması yürüttük, topraktan altın gübre ürettik. Geçen yıl çiftçilerimiz dal öğütme makinasını benden istemişti, her şey bütçeye bağlı, önceliğini bir atım barutun var en çok kimi etkileyecekse onlara verelim dedik. En çok üretene, işçiye verdik. Memleket işçi ve çiftçi memleketidir. Onun için bütçemizin büyük bir kısmını çiftçiyi yakından ilgilendiren kısımlara veriyoruz. İdeolojik belediyecilik artık sona ermiştir, daha sonra altyapı belediyeciliği başladı, su ve kanalizasyon belediyecinin işi olarak görüldü. 1980’li yıllarda bu anlayış rahmetli Turgut Özal’la birlikte aşıldı. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde insanı merkeze alan sosyal belediyecilik anlayışıyla bir başka bakış gelişti. Sosyal belediyecilikte bir tık atladık. Artık kültürel belediyecilik var kültürel miras var. O yüzden soframıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, çalışmalar hakkında teknik bilgi vererek, “O kadar yoğun tempo içerisindeyiz ki hem arı kovanı hem de dal öğütme makinesini birlikte dağıtıyoruz. Bugüne kadar ki çalışmalar soncunda bal üretimini iki katladık, 2014’de 130 ton bal üretirken 2017 sonunda bu rakam 550 bin tonu buldu. Bugün antep fıstığında karagöz kurdu ile mücadele amacıyla dal öğütme makinelerini her ilçeye birer adet dağıtıyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ise, arıcıların arı kovanı ihtiyacını, çiftçilerin de tohum ihtiyacını karşılamak için imkanlarını seferber eden Şahin’in çalışmalarına karşılık olarak Gaziantepli üreticilerin de çok çalışarak daha fazla üreteceklerini söyledi.

Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Koca da, Şahin’e arı yetiştiricilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, arı gibi çalışma sözü verdi.

Konuşmaların ardından bal üreticilerine arı kovanı, çiftçilere ise dal öğütme makineleri dağıtıldı

İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep arı çiftçi
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emekliye çifte maaş fırsatı

Emekliye çifte maaş fırsatı

Çiftçiye 'erken destek' müjdesi

Çiftçiye 'erken destek' müjdesi

BTK dolandırıcılık amaçlı SMS'leri takibe aldı

BTK dolandırıcılık amaçlı SMS'leri takibe aldı

BTSO, üyelerine bilginin kapılarını açıyor

BTSO, üyelerine bilginin kapılarını açıyor

Fındıktan 1,2 milyar dolarlık ihracat geliri

Fındıktan 1,2 milyar dolarlık ihracat geliri

İşadamı Hüseyin Samut: Başarı, cesur yatırımlarla olur!

İşadamı Hüseyin Samut: Başarı, cesur yatırımlarla olur!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.