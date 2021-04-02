Çiftçilere destek ödemeleri ne zaman, saat kaçta yatacak? Mazot ve gübre desteği yattı mı?

Buna göre çiftçilere yapılacak olan mazot ve gübre desteği ödemelerinin bugün saat 18.00 itibariyle yatacağını açıklandı. Bakan Pakdemirli, sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre; çiftçilere 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesi daha yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin sosyal medyadan paylaştığı detaylar; Bugün 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesi daha yapıyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun.

Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye; 94 milyon 362 bin 593 TL, Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye; 188 milyon 561 bin 122 TL,

Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye; 99 milyon 585 bin 662 TL, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye; 9 milyon 630 bin 312 TL,