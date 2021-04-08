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Çiftçilere faizsiz yem kredisine nasıl başvuru yapılır? Faizsiz yem kredi desteğini hangi bankalar veriyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 22:01 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile çiftçilere yem alımları için faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Pandemi etkisinde ekonomik sıkıntılar yaşayan çiftçilere sağlanan faizsiz yem kredisi başvuru şartları ve hangi bankalara başvuru yapıldığı araştırılıyor. Peki, faizsiz yem kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte, faizsiz yem kredisi veren bankalar…

Çiftçilere faizsiz yem kredisine nasıl başvuru yapılır? Faizsiz yem kredi desteğini hangi bankalar veriyor?

Ziraat Bankası tarafından tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi amacı ile çeşitli kredi fırsatları sunuluyor. Bu kapsamda kredi olanaklarından biri olan faizsiz yem kredisi, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara destek sağlıyor. Peki, faizsiz yem kredisi şartları nelerdir? İşte, ayrıntılar…

ÇİFTÇİLERE FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yem kredisi başvuruları bankalar aracılığı ile yapılmaktadır. Ön başvuru formunun doldurulmasının ardından banka tarafından istenilen belgelerin tam olması halinde kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Yem kredisi için gerekli belgeler ise şöyle:

-T.C Kimlik belgesi
-ÇKS kayıt belgesi
-Var ise vergi levhası
-Tapu belgesi, kira kontratı gibi işletmeyi teşvik edici belge
-Hayvanların küpe numaraları

Kredi başvurusu aşamasında istenilen belgeler bankalar arasında değişebilmektedir.

FAİZSİZ YEM KREDİSİNİ VEREN BANKALAR

Ziraat Bankası tarafından çiftçilere devlet destekli yem kredisi verilmektedir. Ziraat Bankası’nın yanı sıra; Şekerbank, Akbank, İş Bankası ve Burganbank da yem kredisi olanağı sağlamaktadır. Ancak; kredi, faiz ve ödeme şartları bankalar arasında değişmektedir.


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