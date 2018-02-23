FİNANS

Çiftçilere mazot-gübre desteği bugün başlıyor

23 Şubat 2018 11:14

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, mazot ve gübre destekleme ödemelerinin bugün başlayacağını açıkladı.

Çiftçilere mazot-gübre desteği bugün başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçilerin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başlayacaklarını belirterek, "Mazot ve gübre desteklerini bugünden itibaren üreticilerimize ödemeye başlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

 
Fakıbaba, yazılı açıklamasında mazot-gübre destekleme ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Çiftçilerin üretim maliyetini azaltmak için mazot desteğini ilk kez 2003 yılında AK Parti olarak başlattıklarına dikkati çeken Fakıbaba, gübre desteğinin de 2005 yılında ilk kez doğrudan çiftçilere verildiğini anımsattı.
 
Fakıbaba, bir ilke daha imza atarak çiftçilerin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Mazot ve gübre desteklerini bugünden itibaren üreticilerimize ödemeye başlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. Bugün saat 18.00’den sonra başlayacak ödemeler, gelen icmaller ve kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bu 2,5 milyar liralık destekle birlikte, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana çiftçilerimize toplam 4 milyar liralık destek ödemesi yapmış olacağız. Böylelikle 2018 yılı destekleme bütçesi olan 14,5 milyar liranın yüzde 28’ini ödemiş olacağız. Söz konusu destek ödemelerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." AA
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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 35 Oy
    mazota bugun zamn geliyor ciftcilere destek yapiliyor anlamadim gitti vatandasa yükleyip ciftciye destek veriyor oda guzel ticari aracla is yapan esnafin hali ne olacak peki esnaf kazandigi parayi mazota vergiye dukkan kirasina veriyo bagkurunu yatiramaz hale geldi esnaf
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  • 8 Oy
    tarımın içine ettiler çiftçilik diye bir şeymi kaldı daha doğrusu içine edilmedik bir kurum kaldımı türkiyede şimdide çiftçilere çenelerini kapatsınlar diye 3-5 lira verip susturmaya çalışıyorlar
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  • 7 Oy
    Resmen milletle dalga geciyorlar, sandıkta görüşürüz kimin aklı daha fazlaymış..
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  • 3 Oy
    SEÇİM YAKIN DEMEKTİR
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