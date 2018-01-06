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Çiftçilere yem ve mazot müjdesi! Başbakan ilk kez açıkladı

06 Ocak 2018 18:25

Başbakan Binali Yıldırım "Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz." dedi.

Çiftçilere yem ve mazot müjdesi! Başbakan ilk kez açıkladı
Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin 15 yıllık iktidarında Türkiye'nin yükselişine dikkat çekti. Yıldırım konuşmasında, "Sağlam ekonomisi, istikrar ve güvenilir eski karanlık günlere bir daha dönmemek üzere ülkeyi aydınlığa çıkardık. Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyüttük. Hep beraber olduk, bundan sonrada hep beraber olmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.
 
Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
 
2017'de 157 milyar dolar ihracatını aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar dolar hedef koyduk. İnşallah o hedefi de aşacağız. 
 
Tarım desteklerini 7 kat arttırdık. Kırşehir hayvancılık alanında büyük mesafe aldı. Kırşehir'i desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçimize desteğimiz sürecek. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.
 
Terörde büyük mesafe aldık. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız dedik. Çok şükür artık güvenlik kuvvetlerimizin varlığını en iyi şekilde hissediyoruz. 
 
15 TEMMUZDA KAYBETTİĞİMİZ PAZARI KAZANIYORUZ
 
Bayrağımız vatan toprağının her köşesinde dalgalanıyor. Turizmde 15 Temmuz sonrası kaybettiğimiz pazarı kazanıyoruz.
 
Özellikle 2016 yılının Ocak ve Kasım aylarında yüzde 28 oranında kayıp yaşanmıştı. 2017 yılında bunu telafi ettik ve 32 milyon turist sayısına ulaştık. 
 
Bazı ülkeler var rahat durmuyor. Başkalarının işlerine burnunu sokmayı çok seviyorlar. Şimdi de İran'a kancayı takmaya çalışıyorlar.
 
HEDEF 2019
 
Artık hedef 2019. 2019'da belediye seçimleri var. 2019'da yeni bir destan yazmaya var mısınız?
 
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