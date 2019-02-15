Çiftçinin ürünü tek elde toplanıp pazarlanacak

İnegöl'ün bazı kırsal mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Külcü, tarımda başlatacakları yeni oluşum konusunda çiftçileri bilgilendirdi.

Yeni sistemle, çiftçilerin en çok yakındığı pazarlama sorununu gidermeyi hedeflediklerini vurgulayan Külcü, "İnegöl'de bir şirket kuracağız ve çiftçilerin bütün ürünlerini alacağız. Buradaki ürünleri yurt dışına ve bütün Türkiye'ye pazarlayacağız. Sonrasında ise bu oluşumu Türkiye'ye yayacağız." dedi.

Külcü, bu şirketin çiftçilere büyük faydalarının olacağını dile getirdi.

Çiftçilerin artık 'ürünümüzü satamıyoruz' diye bir derdinin olmayacağını anlatan Külcü, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir proje. Heyecanlanıyorum ve 7 aydır bu konuda çalışıyoruz. 'Bugün patlıcan 15 lira, yarın 7 lira' olmayacak. Her şeyin bir standardı olacak. Bu proje bugün karar verildi, yarın hemen başlıyoruz değil, yıllara yayılacak. Buradaki ürünleri yurt dışına ve bütün Türkiye'ye pazarlayacağız. Antalya'ya otellere pazarlayacağız. Pazarlamacılarımız bütün Türkiye'yi gezecek. Profesyonelce yapacağız bu işi. Sonrasında ise bu oluşumu Türkiye'ye yayacağız."