Çiftçiye mazot ve gübre desteği bugün ödeniyor!

Mazot ve gübre parası bugünden itibaren çiftçiye verilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ildeki yaklaşık 2,1 milyon çiftçiye yaklaşık 4,1 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin bugün ödeneceğini bildirdi. 'MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ BUGÜNDEN İTİBAREN ÖDENMEYE BAŞLANACAK' Pakdemirli, dün katıldığı toplantıda çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteğine değinerek, "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla 81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira." dedi. Destek ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti: "TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara, yarın saat 18.00'den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 9 Nisan saat 18.00'den sonra ödemelerini alacaklar." (AA) ÇİFTÇİ DESTEĞİ NEREDEN ALINIR, ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ NEDİR? Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

Bakan Selçuk duyurdu: Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı TARIMSAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne kadar olacağını araştırıyor. 2020 yılında mazot desteği parası verilmişti. Şimdi 2021 yılı mazot desteği parası nasıl alınır araştırılıyor. İşte tarımsal destek başvuru şartları... Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50'si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor. Tarımsal destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar; Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir. Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır. Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir. Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak. Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor. MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu mazot gübre desteklerini merakla bekliyordu. Geçtiğimiz yıl Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına verilen mazot ve gübre parası iki katına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükselttiklerini belirttiğini açıklamıştık. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 lira olan destekleme ödemesinin, dekara 20 liraya yükseltildiğini de paylaştı. Bu destek ödemelerinin ilkbaharda çiftçilerin hesabına yatıralacağını ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiye destek ödemeleri ne zaman verilecek sorusunu da cevaplamış oldu.