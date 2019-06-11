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Çiftçiye müjde! Litresi 100 euro

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2019 15:02 | Son Güncelleme

Edirne’de, bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Lavanta Tarla Günleri’ etkinliklerinin resmi açılışı gerçekleşti.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, “Uluslararası piyasada lavanta yağı litresi 80-100 Euro civarında” diyerek, Trakya Bölgesi'nde üretimi arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Edirne ‘lavanta’ da atağa kalktı, köyleri kurulması hedefleniyor

Edirne Valiliği koordinesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği işbirliğinde, 10-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘2. Edirne Lavanta Tarla Günleri ‘Edirne Lavanta Kokuyor ’ adlı etkinliklerin resmi açılışı gerçekleştirildi.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, lavanta tarlalarında gerçekleştirilen çalışmalarda, Edirne’de tarımsal çeşitliliği arttırmak, ekonomik, tarımsal girdilere katkı sağlamak, verimsiz arazileri değerlendirmek ve tarım odaklı kültürel - gastronomi turizmine destek amacı hedefleniyor.

'LİTRE BAŞI 80-100 EURO ÜZERİNDEN DE İŞLEM GÖRMEKTEDİR'

'LİTRE BAŞI 80-100 EURO ÜZERİNDEN DE İŞLEM GÖRMEKTEDİR'
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 5 bin 700 dekar alanda lavanta üretildiğini belirterek, “Dünyadaki en büyük lavanta yağı tedarikçi ülkelerine baktığımızda, komşu ülke Bulgaristan, Fransa ve Çin’in önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Fakat son zamanlarda da diğer ülkelerde lavanta üretiminde artış gözükmektedir. Ekonomik ömrü 10 yıl ve üzerindedir.
2. yıldan sonra ortalama bir verim elde edilir. Dekara ortalama 4 ile 14 litre arasında yağ elde edilmektedir. Bugün lavanta yağı uluslararası piyasada litre başı 80-100 Euro üzerinden de işlem görmektedir” dedi.

'KÖYLERDE MARJİNAL TARIM ARAZİLERİNİ KULLANACAĞIZ'

'KÖYLERDE MARJİNAL TARIM ARAZİLERİNİ KULLANACAĞIZ'
Edirne Valisi Ekrem Canalp de “Lavanta için kullanacağımız araziler, genellikle köylerde marjinal tarım arazisi dediğimiz hali hazırda nitelikli ürünleri ekmediğimiz araziler. Yani diğer ürünlerin beğenmediği arazileri, istemediği arazileri lavanta çok güzel adaptasyon sağlayabiliyor. Ve çok iyi ürünler elde edilebiliyor.
Dolayısıyla bu şekilde arazilerin bulunduğu köylerde, nerelerde varsa oralarda bunun yetiştirilmesini teşvik etmek, yaygınlaştırmak son derece anlamlı ve daha güzel olacak” diye konuştu.
Açıklamaların ardından, Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp minik öğrencilerle birlikte lavanta tarlasında ilk hasadı gerçekleştirdi. Daha sonra Enstitü Müdürü Tülek ile birlikte Vali Canalp, temsili olarak lavanta yağı dağıtımını yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
edirne lavanta yağı çiftçi

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