Çiftlik Bank için suç duyurusu!

23 Aralık 2017 13:28
Çiftlik Bank için suç duyurusu!

Kurdukları internet sitesi aracılığıyla ve sosyal medyada yaptıkları tanıtımlarla çok yüksek karlar vereceğini iddia ederek milyonlarca lira topladığı belirtilen 'Çiftlik Bank' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

İnternet yoluyla yalan haber yapmak, yaymak ve menfaat sağlamak" için bazı sosyal medya kanallarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün adının da karıştırıldığı kaydedilen suç duyurusunda özetle şöyle denildi:
 
Facebook adlı sitede Çiftlik Bank adlı kullanıcı tarafından "6.Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi'nde Çiftlik Bank ailesi adına düzenlenecek ödül töreninde, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Çiftlik Bank ailesi adına 20 markanın hak kazandığı kalite ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Dr.Faruk Özlü'nün elinden alacak" içerikli afiş şeklinde resim paylaşılmış, yorum bölümünde de belirtilen ifade tekrar kullanılmıştır.
 
Bu haber tamamen hayal ürünü olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Çiftlik Bank adlı kullanıcının internet sitesi, üyelerin para yatırması üzerine kurulmuş bir sitedir.
 
Üyelerine güven vermek ve daha fazla yatırım yapılmasını teminen bu yalan haberin yapıldığı açık olup, ilgili şirket hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yalan haberin siteden kaldırılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur."

"BU SİSTEM BİR SANAL OYUN DEĞİL"
 
Bilişim ve İş Hukuku Uzmanı Avukat Gürsel Devrim İyim ise Çiftlik Bank'ın sistemi hakkında değerlendirmede bulundu. İyim, şirketin  KKTC'de kurulduğunu kaydederek, "Bu sistem sanal bir oyun değil, sanal oyun boyutunu tamamen aşmış. Ben burada suç görüyorum" dedi. İnternet sitesi aracılığıyla para toplandığına dikkat çeken Avukat Gürsel Devrim İyim, "Bu sisteme sanal oyun denilemez. Sanal oyun ücretsizdir. Garanti veriyorlar. Başka bir üye getirene onun karından para vermeyi vaat ediyorlar. Bu tam bir saadet zinciri. Sistem büyür büyür ve bir yerden sonra çöker" şeklinde konuştu.
 
"SAADET ZİNCİRİ MODELLERİ SUÇTUR" 
 
Çiftlik Bank adındaki internet sitesinin, iflas halinde ana paraların ödeneceğini ve bunu ıslak imzalı belge ile garanti etmesinin yanıltıcı olduğunu da ifade eden Avukat İyim, "Bu ifade çok yanıltıcı. Çünkü hiçbir ticari kuruluş iflas halinde para ödemez. İflas halinde yönetim iflas idaresine geçer. İflas etmek demek, borçlarını ödeyememek demektir" dedi. İyim, sanal kumar ve saadet zinciri modellerinin suç olduğuna dikkat çekerek, "Türk Ceza Yasası'nın 228. Maddesinde hem para, hem de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Bu dolandırma olayı gerçekleşmişse, her dolandırılan için ayrı ayrı ceza verilir" şeklinde konuştu. Avukat İyim, çok büyük cezaların söz konusu olduğunu belirterek, "Sanal oyun diye başka bir organizasyon içine girilmiş. Bu konu Cumhuriyet Savcılığı'nın görev alanı içine giriyor" diye konuştu.
 
ŞİRKET YETKİLİLERİ, İZİNLERE SAHİBİZ İDDİASINDA
 
Çiftlik Bank yetkilileri ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın izinlerine sahip olduklarını ileri sürdü. 
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni bir çiftlik açılışını yapan şirketin 25 yaşındaki CEO'su Mehmet  Aydın yatırım yapan üyelerine seslenerek, "Çıkan dedikodulara kulak vermediğiniz için sizleri alkışlamak istiyorum. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın tekrar eski haline gelmesini istemeyen, bizim dışa bağımlı halimizi sürdürmek isteyenler Kudüs'ü başkent ilan eden aynı kişilerdir" dedi.
 
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Okuyucu Yorumları10 yorum
  • 1 Oy
    Yaww Hee Hee. Az Önce Konyada ki Türkiyenin ve Avrupanın En büyüğü Besi ve Süt sağım tesisinin temeli atıldı. Canlı yayın verildi . Başbakanlıktan görevliler sivas belediye başkanları insanlar mevcutken sizin böyle gereksiz işevler yapmanız kadar boş birşey yok . 1. Sistemde Saadet Zincir Halkası yok 2. Paramı alamadım diyen hiç kimse yok 3. Eğer bi müdehale gerekiyorsa devlet bu işe el atsın. ve sistemde ki yatırımcının parasını teminat altına alsın. Yok soruşturma yok bilmem inceleme boş işler bunlar. Parasını yatıran herkes ya batar ya çıkar mantığıyla giriyor bu işe.
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    çiftlikbank'ta getirdiğin her üyeye kar verilmiyor ki... Ne biçim avukatmış ezbere bakmadan konuşmuş...Acaba Sisi mi bilgi vermiş? :D
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    İNEKLERE YÖNELİK SANIRIM .ZATEN AMBLEMDE GÖSTERİYOR .
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    Güzelim ülkede herkes dolandırıcı olmuş. Devlet nerede?
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    25 yasında acıklamaya bak :D FETOCU de deseymıs tam olucakmıs :D Tarım ve hayvancılıgın % 15 inide senmi kalkındıracan Reza haini gibi ? . Bu adamdan korkun başka bişey demıyorum
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    Bizim millet ben hıyarım diyene elide bir avuç tuzla koşar dolandırılınca da devlet paramızı kurtarsın diye bas bas bağırır...
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    bu işi çözemedim bi türlü arkadaşım 90bin para yatırdı buraya ve her ay ortalama 25bin lira para çekiyo kredi çekip 1 ay sonra falan hemen kapatıyo bi diğeri 35 bin yatırdı aylık 8 bin lira civarı alıyo ben korkudan giremedim ama inşallah pişman olmam
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    millet artık sanal kumarhane ve bet olaylarını yemiyor.. bunun yerine artık yeni trend bitcoin ile beraber forex siteleri aracılığı ile aynı dolandırıcılıklar yapılıyor yatırım vaadeden sitelerden uzak durun..
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    vay vay vay hemende damardan girmiş kudüsü başkent yapanların oyunu fetönün oyunu onun oyunu bunun oyunu diye ama ben bunlara kızmıyorum hatta iyi bile yapıyorlar ne insanlar gördüm çevremde benzeri saadet zincirine girip bunun için kredi çekip para uçunca kredileri ödemek için fazla mesai ek işte yırtınanlara müstehak diyorum bi akıllı zeki kendinizi saniyorsunuz ama elin oğlu para toplayıp hayatını yaşıyor sizde uğraıyorsunuz bi akıılanmadı öğrenemedi millet SAADET ZİNCİRİYLE PARA BULUNMAZ ZENGİN OLUNAMAZ olunsa bile bu oyunu kuranlar olur akıllı olun az
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    Kerizbank iyi günler diler, kerizbank, sizin bankanız, siz kerizler olmasa uyanıklar nasıl geçinecek, ha kerizbank, ha bitcoin, ha borsa istanbul, ha döviz piyasası, ha çiftlikbank, sonuçta kerizler bu saadet zincirine parayı yatırıyor, sonunda allem ediyorlar kullem ediyorlar en alttaki kerizlerin parasını deve ediyorlar, çakma devletimiz de seyrediyor insanlarının soyulup soğana çevrilmesini...
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