FİNANS

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

05 Ocak 2018 17:27

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, inceleme başlattığı "Çiftlikbank"ın reklamlarının 3 ay süreyle tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çiftlik Bank ifadesinin de Bankacılık Kanunu'na aykırı olduğu belirtildi.

 
 
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Bilindiği üzere son zamanlarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen "ÇİFTLİKBANK" ile ilgili olarak, Bakanlığımızın başlatmış olduğu incelemeler; gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse Bakanlığımız müfettişlerinin piramit satış yönüyle başlattıkları yerinde denetimleri ile devam etmektedir.
 
 
İDARİ PARA CEZASI DA UYGULANABİLECEK
 
Bu aşamada, firmanın gerçekleştirdiği tüm tanıtımlarda kullanmış olduğu "ÇİFTLİKBANK" ifadesinin, Bankacılık Kanunu'nun 150 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Gerekli izinler alınmadan "Banka" ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması ilgili Kanun maddesi gereği yasak olup, tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulu'muz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir. Gerekli incelemeler devam etmekte olup, firmadan konuyla ilgili görüş ve savunması alındıktan sonra yine Reklam Kurulu'muz tarafından nihai karar verilecek, gerekli görüldüğü hallerde idari para cezası da uygulanabilecektir.
 
Verilecek nihai kararların kamuoyu ile paylaşılacağını ifade ederken, tüketicilerimizin bu ve benzeri oluşumlara karşı daha hassas ve ihtiyatlı davranmaları, tasarruflarını bu gibi alanlara yatırırken azami özeni göstermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız. DHA
 
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Okuyucu Yorumları35 yorum
  • 240 Oy
    birde terörist ülke ürünlerinin reklamlarını durdurma kararı alsanız ne güzel olacak
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  • 243 Oy
    Devlet nerden vuracağını şaşırmış ?? ?'?
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  • 133 Oy
    Piramit dediler Titan dediler Jet Fadıl dediler şimdi de bank kelimesinden rahatsızlık çıktı adını koyun şunun artık herkes rahat etsin herkes haberini yapıyor bundan iyi reklam mı olur sanki spk- gümrük ticaretten yazılı tek kelime açıklama yok ne olacaksa sonu
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  • 114 Oy
    ünvan’dan sonra BANK kelimesini kullanan birçok işletme var. Acaba burada ÇİFTLİK VE BANK yanyana gelmesi ve eskilerden birşeyler mi çağrıştırdı da yasaklandı. :))
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  • 102 Oy
    bi bitmediniz be 6 aydır uğraşıp duruyorsunuz 500 bin üyesi olan 2 yıldır faaliyet gösterrn ve 1 kişi bile mağdur değilken. tabii 500 bin kişi bankada parasını tutmuyor şarküterileri diğer firmalardan değil kendisine ait ürünlerden yapıyor. 35000 hayvan kapasiteli çiftlik kuruyor çoğu kişinin işine çomak sokuyor diye çullanın üzerine ama b a ş a r a m a y a c a k s n ı z.
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  • 60 Oy
    Devletin Yapacağını ÇOCUK DENECEK YAŞTA Birileri Yapıyorsa; DEVLETİMİZ Halkımıza; Yastık Altındaki ALTINLARI Getirin diyor, Ancak Bir AVUÇ Vatandaş GÜVENİYOR. Halkımız Devletimizin Bu Duyurusuna GÜVENMEDİĞİ ANLAŞILIYOR. Yetkililer; ÇİFTLİK Bankın Başındaki Çocuğun Bile Halkımızda GÜVENİ Varmış, Size Güvenmediği Anlaşılıyor. İsterseniz Bir Daha Kampanya Yapacaksanız ÇİFTLİK BANK ın Başındaki ÇOCUK AÇIKLAMA Yapsın, daha BAŞARILI OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. Bu Arada sizlerde HALKIMIZIN Neden Size Güvenmediğini SİZLERDE BU ARADA Biraz DÜŞÜNÜN. Saygılarımla.
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  • 75 Oy
    Boşuna çabalıyorsunuz, her şeyin yasal ve doğru olduğu bir kuruluşun üzerine boşuna gidiyorsunuz. Hayvancılık alanında ülkeyi kalkındıracak bir projeyi boşuna silmeye çalışıyorsunuz. Zorunuza gidiyor biliyorum ama çiftlikbank her zaman dimdik durmaya ve saldırıları savurmaya devam edecektir!
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  • 18 Oy
    ab de seni çok umursuyor sanki
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  • 4 Oy
    Büyükler çiftlik bank tan rahatsız galiba. Pastaya ortak istemiyorlar anlaşılan.
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  • 4 Oy
    Bu ülkede birisi ülke için bişey yapacam dediğinde hemen buyuk lokma sahipleri devlet eliyle ülke menfaatine çalısanı yutmaya çalısıyor . Adam yüzyılın projesini yapmış , taş koymaktansa çözüm bulup bir dünya markası yapsanya... Ama tabi illa birisi taş koyacak .... Çocuk 5 yılda dunya et ve sut piyasasının merkezi olacak türkiye diyor , yok oymus yok buymuş gerekli önlemleri al. düzenlemeri yap , adamın önünü aç bi denesin görelim ,millet razı zaten adamdan bir tane şikayetçi çıkmaz
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  • 3 Oy
    Sadece gülüyorum böyle haberlere. Devletin düştüğü duruma bak, yazık..
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  • 2 Oy
    Yeter Böyle Ülke olmaz ya Bank larada ceza verin
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  • 2 Oy
    BANK İLE BANKA YI BİLE AYIRAMIYORLAR.
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  • 2 Oy
    ÇİFTLİKBANKA VE SAHİBİ MEHMET AYDIN KARDEŞİMİZE GÜVENİMİZ SONSUZ HERŞEYİ YASAL OLAN VE BU ZAMANA KADAR KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYEN BİR ŞİRKETİ BU KADAR KARALAMAK OLMAZ YAKLAŞIK 500 BİN KİŞİ BU SİSTEMDE ORTALAMA 4 İLE ÇARPIN 2 MİLYON KİŞİ YAPAR OLASI BİR SIKINTIDA BUNUDA BİZİ YÖNETENLER HESABINI FAZLASI İLE YAPMIŞTIR BIRAKIN BU İNSANLARLA UĞRAŞMAYI ÜLKEMİZE VERİLEN BU HİZMETİ DEVLET OLARAK SİZDE TEŞVİK EDİN MİLLİ BİR DAYANIŞMA OLSUN HERKEZ KAZANSIN MUTLU OLSUN..
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  • 2 Oy
    çiftlik bank dır tutturdunuz sanki ülkenin başka sorunları yok adamın bütün izinlerini veren sanki devlet değil her faliyetin bir belgesi izini var sizin belediye başkanlarınız kaymakamlarınız açılışlara gitmemiş gibi herşey yasal tc kanunlarına göre nediye uğraşıyorsunuz çözemedim eski haberleri döndürüp döndürüp tekrar yapıyorsunuz yazık kimsenin ülkeye yatırım yapmaya cesareti yokken adamın yaptıklarını alkışlamanız gerekiyor keşke devletimiz böyle bişey düşunsede bizde desteklesek reza zarrap yapsaydı yılın gold işadamı seçerdiniz buarada bakan şimşek cenk tosuna tşk etmiş mali açığı kptmş
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  • 1 Oy
    oturma bank larınada ceza istiyoruz
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  • 1 Oy
    burdan bişi çıkmaz yatırım yapmayanlar yuhalar yapanlar krallar gibi yoluna bakar
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  • 0 Oy
    Şimdi bir sürü insan dolandırılmış olacak bu dolandırıcılar da o kadar parayla 2 sene hapis yatıp çıkacak.
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  • 0 Oy
    yorumlara bakıyorumda çiftlikbank çomarları toplanmış burayada 3,5 atmaya başlamışlar millet haberiniz olsun elindeki ufak tefek birikimle yada krediyle veya bişeyler satarak yatırdığınız paralarla siz değil bu tosun paşa kısa sürede zengin olur ki olduda sizi gidi akılları sıra uyanıklar sizi siz olmayan şeylere yatrıp durun paranızı bi doymadınız be
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  • 0 Oy
    Sanal seylere para yatırmayın ben yatırdım gumledım yeminle paramı gerı almak için ugrasıyorum kafayı yersınız benden soylemesı gıdın vadelı banka veya altın hesabı acın paranızı ev alın paranızı buralarda degerlendırın borsada olabılır sanal seylerden uzak durun
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  • 0 Oy
    12 eylül darbesi ile ABD kapitalizmine eklemlenen, özal politikaları ile dışarıya açılıp ABD nin uydusu haline getirilip borç batağına sokulan ve son 16 yılda borç ve faiz batağına iyice batırılan Türkiye'de ilk evvela Banker Kastelli isimli Trabzonlu, Banker Yalçın vb. sahtekarlarla başlayan saadet zinciri, en son Jet Fadıl denen dümbelek Siirtli ile zirvelere doğru çıktı, şimdi nerede çakal çukal tayfası varsa internet üzerinden milleti soyup soğana çeviriyor. Hükümet ise seyrediyor istim arkadan geliyor ve çiftlikbank dolandırıcısının da paraları deve edip kaçmak üzere olduğu anlaşılıyor.
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  • 0 Oy
    Kripto para denen ne idüğü belirsiz sahte para icatçılarının da yaptığı saadet zinciri dümenidir, benden atlasında nerede patlarsa patlasın hesabı, ve en son bu kritpo parayı tanesine 20 bin dolar verip alan ennayi, kerrizlerin üzerinde patlayacak, hangi akla hizmetle ne olduğu belli olmayan bir sanal emtiyaya tanesine 20 bin dolar verip alırsın, elbette bir başka kerrize 25 bin dolara satarım umuduyla. İşte parayı cukkalayan ve kerrizlere 20 bin dolardan bu sahte parayı satanlar da ortadan toz olduklarında bu kerrizler yitirdikleri paralarla ortada şebelek gibi kalacaklar.
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  • 0 Oy
    70 li yıllarda klasik dolandırıcılar vardı, ama en azından dolandırıcaların da bir gururu vardı, onlar zenginleri dolandırır ve yerine göre garip gurabaya çarptıkları paralardan yardım ederlerdi, Sülün Osmanların devriydi o devir, şimdi internet dünyasında çakallık yapan apaçiler, bilgisayardan yazılımdan anlayan it kopuk kimi bulursa dolandırıyor, saadet zinciri yüksek kazanç ayağına umutsuz fakir gariban milyonların üç beş kuruş kazanma umudunu sömürerek dolandırıyor, hükümetlerde seyrediyorlar, dedim ya her şeyin seviyesi o kadar ayağa düştü ki, dolandırcılar bile şerefsiz oldular...
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  • 0 Oy
    böyle bir yapılanmanın zaten batacağı belli. bugün olmazsa yarın yarın olmazsa gelecek yıl. devlet el attı devlet tarafından battık diyecekler.milletin yatırdığı paraya yazık oldu. kolay para kazanmak zor. heleki alın tersiz.
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  • 0 Oy
    ben fazla bir şey söylemek istemem ama .istanbuldan denizliye geldim burda çiftlik bamkın .açtığı şarküteri demicem market diyemem.arkadaşlar koca dükkan .ürün çeşidi yok .inanın orda çalışanınmasrafını karşılamasına imkan yok .4 ve ya 5 eleman anca kirayı kurtarıyordur.aman savunuyorsunuz .ya çiftlik bank ta çıkarın var savunuyorsun .yoksa lütfen bir bak inan sende benim gibi düşünürsüün.mağdur oldumu insanlar bu sefer devleti suçluyorlar önlem aldımı .devleti suçlayandan şüphe ederim.aman dikkat .akmı karamı zaten zamanla çıkar...ama önemli olan kimsenin canı yanmasın .
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  • 0 Oy
    powerbank ı da durdurun oda bank sarj unitesi olsun durdursunlar
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  • 0 Oy
    eskiden bankerlik vardı geri döndü,sıfırları attıkta,yenisi geliyo,yolda.
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  • 0 Oy
    bu çoçuk bir piyon bu değişik bir olay ve her şirket içinde bunların reklamını yapmak için eleman koydular bu sayede milletin parasını aldılar bunlar yalancı bunlara inanan garipler de para kaptırmaya devam
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  • 0 Oy
    isiniz gucunuz kalmadi ciftlikbank la ugrasiyorsunuz bunun gibi bi site daha var ama nedense onun adi hic gecmiyor ben burdan gecireyim ANADOLU FARM neden burada onunla ilgili bi haber duymadik cunki ciftlikbank devletine ve milletine gercek anlamda kazandiriyor ulkemizin hayvancilik alaninda umid vaad ediyor KORKMAYIN SADECE BUYUYORUZ 500.000 kisilik bir aile yaniliyor olamaz boyle gencleri destlemek gerekiyor ulkemiz icin Turkiye icin yurtdisinda boyle birsey yapilsa ayakda alkislanir alkislaniyorda bizler guveniyoruz MEHMET AYDIN A hakkimizda hayirlisi olsun
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  • 1 Oy
    böyle tokatçılara inanan aç gözlü halkım var işte
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  • 1 Oy
    ne biçim yorum yapıyorsunuz bee sahibinin tipine bak. yorum yapanların kaç kişinin koruması var. 28 yaşında ki iki zibiye kananlar
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  • 1 Oy
    yakinda bu bank iflas aciklayacak sonra eee devlet nerde niye mudahale etmiyor diyeceksiniz. adamin işleyişi zaten sakat boyle bir ticarwt olmaz haa olur 2 ay gider 2 yil gider sonra birde patlar .. onun icin devlet hukuk icinde bunun onlemini aliyor
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  • 5 Oy
    ÇiftlikBank yatırımcıları dolandırıldığınızı yakında görürsünüz.Az sabredin hele
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  • 68 Oy
    çiflik banka para bastım diyen yok herkes yatırım yaptım diyor.yakında bombası patlar.
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  • 98 Oy
    şimdiden geçmiş olsun
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