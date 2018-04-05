Çiftlik Bank yasası! Dört bakanlık harekete geçti

Hükümet, yasak olan “piramit satış sistemi” ile ilgili sert tedbirler almak, dolandırıcılığa dayalı girişimleri anında tespit edecek yeni bir sistem için harekete geçti.

TBMM muhabirleriyle bir araya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

‘YARISI YİNE YATIRIRIZ’ DEMİŞ

"Türkiye’nin şöyle bir hastalığı var; kimse hiçbir şey yapmazsa, kimsenin sesi çıkmıyor, kimsenin haberi de yok. Biz bir şey olduğunu görerek vatandaşları uyarmıştık. Soruşturma biter bitmez hemen savcılığa intikal ettirdik. İnceleme sürecinde mesajlarla, sosyal platformlarıyla bize saldırıyorlardı, ‘çok iyi bir sistem’ diye. Bakanlık olarak elimizdeki yetkileri, üzerine gittik ve dava açılmasını sağladık. İlginç tarafı, geçenlerde bir anket okudum. Çiftlik Bank mağdurlarına sormuşlar, yüzde 50’ye yakını ‘bir daha paramızı yatırırız’ diye yanıt vermiş. İnsanlar ya kolay para kazanma noktasında istek duyuyor ya da işin farkında değiller.

65’E YAKIN FİRMA

11 firma ile başladık, derinleştirdikçe Türkiye’de 65’e yakın piramit satış yapan firma tespit ettik. 35’inin incelemesi bitti. Bazıları gerçekten yasal anlamda piramit satış yapıyor. Normal mal alıp satıyor ama epeyce kısmı mal alıp satmadan sadece sanal oyun şeklinde veya değerinin çok üstünde mal fiyatlandırmasıyla ‘müşteri bul’ ilkesi çerçevesinde satış yapıyor. Biten soruşturmaları, dolandırıcılık tespit ettiğimiz dosyaları savcılıklara illetik.