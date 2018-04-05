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Çiftlik Bank yasası! Dört bakanlık harekete geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 03:24 | Son Güncelleme

Piramit satış ve dolandırıcılığı tespit için dört bakanlık harekete geçti... Yeni yasal düzenlemenin “anında müdahaleyi” içerdiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, piramit satış yapanlara yönelik hapis cezasının ilk kez yazılacağını söyledi.

Çiftlik Bank yasası! Dört bakanlık harekete geçti

Hükümet, yasak olan “piramit satış sistemi” ile ilgili sert tedbirler almak, dolandırıcılığa dayalı girişimleri anında tespit edecek yeni bir sistem için harekete geçti.

TBMM muhabirleriyle bir araya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

‘YARISI YİNE YATIRIRIZ’ DEMİŞ

"Türkiye’nin şöyle bir hastalığı var; kimse hiçbir şey yapmazsa, kimsenin sesi çıkmıyor, kimsenin haberi de yok. Biz bir şey olduğunu görerek vatandaşları uyarmıştık. Soruşturma biter bitmez hemen savcılığa intikal ettirdik. İnceleme sürecinde mesajlarla, sosyal platformlarıyla bize saldırıyorlardı, ‘çok iyi bir sistem’ diye. Bakanlık olarak elimizdeki yetkileri, üzerine gittik ve dava açılmasını sağladık. İlginç tarafı, geçenlerde bir anket okudum. Çiftlik Bank mağdurlarına sormuşlar, yüzde 50’ye yakını ‘bir daha paramızı yatırırız’ diye yanıt vermiş. İnsanlar ya kolay para kazanma noktasında istek duyuyor ya da işin farkında değiller.

65’E YAKIN FİRMA

11 firma ile başladık, derinleştirdikçe Türkiye’de 65’e yakın piramit satış yapan firma tespit ettik. 35’inin incelemesi bitti. Bazıları gerçekten yasal anlamda piramit satış yapıyor. Normal mal alıp satıyor ama epeyce kısmı mal alıp satmadan sadece sanal oyun şeklinde veya değerinin çok üstünde mal fiyatlandırmasıyla ‘müşteri bul’ ilkesi çerçevesinde satış yapıyor. Biten soruşturmaları, dolandırıcılık tespit ettiğimiz dosyaları savcılıklara illetik.

ÜÇ BAKANLIK

Biz tüketici boyutuyla inceleyip tespit ettiklerimizi suç varsa cumhuriyet savcılıklarına, idari para cezası kesmek gerekiyorsa da yetkilerimiz çerçevesinde yerine getiriyoruz. Bunun İçişleri, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı boyutu var. Zaten intikal eden dosyalarda Adalet Bakanlığı süratla dava açıyor. İçişleri Bakanlığı soruşturmaları takip ediyor.

CEZALAR ARTIYOR

Piramit satışın tanımını netleştirmek lazım. Suistimalalleri önlemek için idari para cezalarını artırmak lazım. Bununla ilgili değişikliği torba yasaya koyduk, Başbakanlığa arz edip Meclis’in gündemine getireceğiz. Piramit satış, Türkiye’de nedir? Şu anda dört şartın bir araya gelmesiyle piramit satış nitelendiriliyor. Şimdi dört şartın birlikte değil belki iki şartın birlikte gerçekleşmesiyle piramit satış kapsamında değerlendirip daha kapsamlı hale getiriyoruz. Tüketici Yasası’ndan dolayı cezaları 2 yıla çıkarıyoruz ama dolandırıcılık boyutuysa TCK’ya göre..

ERKEN TAKİP

Çiftlik Bank bir sembol. Önce oyun gibi kuruyorlar, sanal yetiştiricilik gibi. Bunu para toplama aracı haline getiriyorlar. Bir çalışma yapıyoruz, bunları daha erken takip edebilir miyiz, erken alarm verebilir miyiz, bulabilir miyiz, görebilir miyiz diye. Buna birkaç bakanlık çalışacağız. Şikayet olmadığı zaman göremiyorsun. Bir de sosyal medya ayağı var.. Facebook, Twitter, instagram üzerinde veya başka mecralar...

2 YILA KADAR CEZA YOLU

Mevcut Tüketici Yasası’na has bir ceza yok. TCK’ya atıfta bulunuyor. Eğer dolandırıcılık suçu işleniyorsa o şekliyle yaptırım oluyor. Diyelim ki dolandırmamış ama bir takım suistimaller yapmış, izah edilemeyen para trafikleri var. Tüketiciler bu anlamıyla mağdur olmuş ödemeler gecikmiş veya toptan bir şey yapmamış belli insanları mağdur etmiş bunlara da Tüketici Yasası kapsamında 2 yıla kadar ceza verebilmenin yolunu açmış olduk."

(MİLLİYET)

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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