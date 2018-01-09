Çiftlik Bank yeni üye alımını durdurdu

Çiftlik Bank yeni üye alımını durdurduğunu açıkladı.

Çiftlik Bank ilk olarak internet sitesinden açıklama yayınladı. Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar ile üye alımını durdurulduğu kayededilerek , "Çiftlik Bank, oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği ponzi sistem veya saadet zinciri olmadığını ispat etmek üzere sisteme yeni üyelik alımı askıya alınmıştır" denildi. Daha sonra ise basın kuruluşlarına yazılı açıklama geçildi.

Bu açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, şirketimize yönelik oluşmuş yanlış izlenimlerin giderilmesini sağlamak amacıyla, tüm iyi niyetimizle, ilgili bakanlıklardan firmalarımıza yönelik inceleme yapılması şirketinizce talep edilmişti. İlgili bakanlıkların görevlileri tarafından sürdürülen incelemelere, şeffaflık ilkemiz çerçevesinde, tüm samimiyetimiz ile tam kadro yardımcı olmaya çalışıyoruz"

"SİSTEME YENİ ÜYE ALIMI DURDURULDU"

"08.01.2018 günü, yönetim kurulu olağan toplantımızda alınan karar şu şekildedir: '200 milyon liralık ödenmiş sermayesi, 7 çiftlik, 2 süt ve et entegre tesisi, 156 şarküteri ile aktif ticari faaliyetlerini sürdüren, menkul ve gayrimenkul varlıkları, 500 bin üyesi ile gelecek 5 yıl içinde sektöründe lider olmayı hedefleyen Çiftlik Bank, ponzi sistem veya saadet zinciri olduğuna yönelik oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları engelleyebilmek adına, Bakanlıklarca yapılan incelemeler sonuçlanana kadar, sisteme yeni üye alımını durdurmuştur"

ÇİFTLİK BANK NEDİR?

Kurulan internet sitesinde Çiftlik Bank şöyle tanıtılıyor: "Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kar hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü sona erdiğinde o hayvandan daha fazla gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank'ta vakit geçirdiğiniz de yaptığınız 1000 TL'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200,00 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviyede faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL'ye kadar kazanabilirsiniz."

ÇİFTLİK BANK İFLAS EDERSE…

İnternet sitesindeki verilen bilgilerde, Çiftlik Bank'ın herhangi bir nedenle iflas bildirmesi durumunda, şirketin yatırılan ana parayı geri ödeneceği iddia ediliyor ve garanti olarak ıslak imzalı bir sözleşme gösteriliyor. En az 5000 liralık bir yatırım karşılığında sözleşmenin 15 gün içinde belirtilen adrese geleceği de belirtilen bilgiler arasında yer alıyor.