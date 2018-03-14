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Çiftlik Bank'a kayyum atanıyor! Tabelalar söküldü

14 Mart 2018 17:45

On binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan ve haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank'ın Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çiftliğinde iki gece önce yaşanan gerginliğin ardından güvenlik tedbirleri artırılırken, yönetime kayyum atanacağı öğrenildi.

Çiftlik Bank'a kayyum atanıyor! Tabelalar söküldü

 Jandarma özel harekât (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından hasar tespiti yapıldı, hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

 
Bakanlığın bütün Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları söküldü. Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bütün Türkiye’deki tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi. DHA
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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 6 Oy
    ne çok kurnaz geçinen saf var bu memlekette
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  • 3 Oy
    kayymmmu atanıyor elmi konuluyor açıklık getirin malum önce kayyum sonra varlık fonu burada madur olanların parasını da birileri yiyecek gibi görünüyor
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  • 3 Oy
    Götüren götürdü....hiç bir şekilde üzülmüyorum... BİLESİNİZ......BU kadar üç kağıtçılık olmaz.....
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  • 2 Oy
    Mağduriyeti gidermek adına mı ? Kalan miktarı resmî yollarla iç etmek adına mı bu atama ?
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  • 0 Oy
    geçen facede kurgu ve düzmece olduğu her halinden belli olan ölü şakası videosu gördüm tam 7,5 milyon kişi izlemiş bir haftada. yorumlara baktım bir kaç kişi dışında kimse kurgu olduğunu çakmamış! bu ülkede insanlara ne yedirip içiriyorlarda bu kadar kör oluyorlar?
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  • 8 Oy
    KANDIRILABİLECEK tek kişinin sadece siz olmadığınıda göz önüne alarak, on binlerce KANDIRILMIŞ insanın da magduriyetini gidereceğinizi söyleyinde, bir sefer olsun insanlara iyi bir haber vermiş olun...
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