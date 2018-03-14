FİNANS

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

14 Mart 2018 09:41

Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğu ortaya çıktı.

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğu ortaya çıktı.

Kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank'ın sahipleri sırra kadem bastı. Şirketin sahiplerinden Mehmet Aydın'ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurdukları görülüyor.

 


O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere “Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder" diyerek sesleniyor.

Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın, “Aynı anda bin tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor" diyerek kurdukları sistemi anlatıyor.


Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor.DHA
 

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Okuyucu Yorumları25 yorum
  • 408 Oy
    şu sıfatla milleti çarptıya helal olsun.
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  • 247 Oy
    para batıranlara zerre acımıyorum. gerek sosyal medyada, gerekse gerçek hayatta bu konuyu tartıştığım kişiler deli gibi sistemi ve mehmet aydını savunuyor, en ufak laf ettirmiyordu. tanımadığın adamı böyle savunursan ve güvenirsen neyine acıyayım?
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  • 226 Oy
    Benim aklım almıyor bu tıfıl dombiliye nasıl güvenip o kadar para yatırdılar. İlk başta milleti yemleyip üye sayısını arttırdı sonra vurgunu yapıp gitti.
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  • 168 Oy
    kerizden bol ne var. yine düşer peşine kerizler.
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  • 136 Oy
    Dolandırılmaya ne kadar müsait bir milletiz. Adama bakıyorum tam bir yavşağa benziyor nasıl olurda bu kadar insanı kandırabiliyor hayretler içinde kalıyorum. YUUUH artık aklıma çok söylenecek laf geliyor ama yayınlamazlar aklınızı başınıza alın artık.
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  • 62 Oy
    bu tipe bak!! insan nasıl güvenir bu şarlatana!!! yazık günah. komedi gibi!!
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  • 60 Oy
    yatarak para kazanmak ısteyenlerın hazın sonu
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  • 54 Oy
    bu salağa kanan lar kimler acaba :)) suratına bakınca çocuktan başka bi şey gözükmüyor .....
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  • 49 Oy
    tosun paşa bu tesisi kurarken devleti ne kadar dolandırdı acaba
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  • 45 Oy
    çiftlik bank 77,000 kişiyi 511 milyon tl dolandırmış bizim ülkeye bayılıyorum azıcık bi para kazanma ihtimali görsün elde ne var ne yok basıyolar farmville gibi oyuna 511 milyon tl'yi nası yatırdınız. 55 yaşındaki adam mouse'la inek besleyerek zengin olacağına inanmış vala helal :D
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  • 43 Oy
    bu çocuğa para yatıranlara sesleniyorum kolay para peşinde koşanın sonu budur.
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  • 39 Oy
    Ben bu tipi görsem 50 tl bile yatırmam :) a... meymenetsizi
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  • 36 Oy
    bu çocuğa güvenipte paramı yatırdılar burada para batıran bu tür insanlara acımıyorum
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  • 22 Oy
    adam göz göre göre devleti milleti onu bunu dolandırıyor ve elini kolunu sallayarakta geziyor biz yapsak adaletli sözüm ona savcılar hakimler müebbet verirdi anne baba 7 sülalenin evine barkına el koyardı
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  • 23 Oy
    Vay tulum vay..
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  • 20 Oy
    BUNUN ipini kim tutuyor acaba
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  • 13 Oy
    içerde uzun yıllar yatarda paranın akıbeti belirsiz
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  • 12 Oy
    kusura bakmayın teşbihte hata olmasın ama bu memlekette bu kadar inek varsa onları sağacak bi o kadar da çoban vardır müstehak size devlet defalarca bu sistemin yanlış olduğunu söylemişti.
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  • 10 Oy
    çok akıllı çocuk vallahi helal olsun. millet kısa yoldan ohh oturdugu yerden para kazanayım diye bu sıfatsıza para yatıracak kadar enayiyse devlet ne yapsın magdurları...akıl var çocukta takdir etmek lazım para yatıranlardada akıl yok görmek lazım....geçmiş olsun...
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  • 8 Oy
    FAZLA PARA KAZANMA HIRSI BU HALE GETİRİ İNSANI ....JET..FADIL..2.. 5 YIL SONRA YINE ORTAYA CIKACAK İNSANLAR YINE PEŞİNDEN KOŞACAK
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  • 9 Oy
    adam resmen soykırım yapmış
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  • 26 Oy
    tüm mağdurlara geçmiş olsun...pensilvanya gene iyi para topladı...aslında daha büyük bir felaketin önüne geçen bakanlığımız engel oldu..bakanlik onay verip 1-2 sene daha bu sistem devam etseydi olacaklari varin siz düşünün..ucuz atlatildi buna şükür diyelim
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  • 7 Oy
    dombili :D
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  • 5 Oy
    Çiftlik bank =bitcoin
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  • 0 Oy
    arkana iki devletten adam al partisi önemli değil ama genelde akp den alıyorlar..milleti dolandırmak çok çok çok basit..iddia ediyorum 8 yaşındaki çocuk dolandırır..şimdi soruyorum Binali Yıldırım başbakan olabiliyorsa ülkede bu çocuk da cumhurbaşkanı bile olur bence şaşırmayın..
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