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Çiftlik Bank'tan üyelerine şok mesaj! Dalga geçer gibi mesaj attılar

31 Mart 2018 10:12

Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK’nın destekleyeceği 'saadet zincirlerinin tespit edilmesine yönelik sistem', ile ciroda olağandışı artışta alarma geçecek açıklamasının ardından Çiftlik Bank’ın firari yöneticileri, üyelerine yeni bir mesaj attı.

Çiftlik Bank'tan üyelerine şok mesaj! Dalga geçer gibi mesaj attılar

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde hızla yayılan “saadet zincirleri” için harekete geçti. Çiftlik Bank benzeri yapıların milyarlarca liralık vurgun yapmadan önce tespit edilebilmesi için “erken uyarı sistemi” kurulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK ile işbirliği yapılacak.

 
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; Türkiye’de 1.5 milyon şirket bulunduğunu belirten bakanlık yetkilileri, “Mevcut ve yeni kurulacak şirketlerin olağandışı faaliyetlerini izleyebilecek bir mekanizma oluşturmayı hedefliyoruz. Bir bilgisayar programı vasıtasıyla, tüm verilerin analiz edildiği ortam oluşturulacak. Şirketlerin kuruluş sermayesine bakacağız. Diyelim ki 100 bin lira sermaye ile kuruldu ama birkaç ay içinde 10-15 milyon lira ciro yapmaya başladı. Bu noktada sistem alarm verecek." dedi.
 
CİRODA ARTIŞ TESPİT EDİLİNCE ARAŞTIRMA YAPILACAK
 
Cirodaki artışı tespit ettikten sonra, ‘veri madenciliği’ yöntemi ile uzman görevlendirilip araştırma yapabileceklerini vurgulayan yetkililer, "Para transferleri nasıl yapılmış, gerekirse örnekleme yöntemi ile de gerekli inceleme yapılacak” diye konuştu. 
 
Çiftlik Bank örneğini veren yetkililer, “Yayınladıkları reklam olmasaydı belki bizim haberimiz olmayacaktı veya mağduriyetler arttıktan sonra daha geç haberimiz olacaktı” dedi.

ÜYELERE BU MESAJI GÖNDERDİLER!
 
Öte yandan Çiftlik Bank’ın firari yöneticileri, sadece üyelerin kullandığı uygulama üzerinden üyelere mesaj atmaya devam ediyor.
 
 
Daha önce Sakarya’da tutuklanan ve itiraf niteliğinde ifadeler veren bazı zanlılara yönelik tehdit niteliğinde mesajlar atılmıştı. Bu kez de üyelere ‘Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı’ sistemi ile ilgili bir mesaj atıldı. 
 
Mesajın içeriğinde MASAK ve SPK’nın desteğiyle Çiftlik Bank tipi organizasyonlara yönelik vatandaşları korumak için yapılan düzenlemenin detayları var.  Bir başka mesaj da ise Çiftlik Bank’ın depolarına yapılan baskınlarla ilgili haberin detayları var.
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