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Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bu yılın ocak ayına ilişkin çiğ süt desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini söyledi.

Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı Ocak ayı çiğ süt destek ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Destek ödemeleri kapsamında 244 bin yetiştiriciye 784 bin ton çiğ süt için 184,3 milyon lira ödeme yapılacağını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2019 yılı Ocak ayı çiğ süt desteklemeleri, yetiştiricilerimize bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödenecek. Litre başı 10 kuruş olan desteği, 2019 Ocak, Şubat ve Mart ayları için 25 kuruşa çıkardık.

KAYNAK:AA

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiğ süt

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