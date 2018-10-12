FİNANS

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği verileceğini açıkladı. Başvurular, il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilecek.

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük İcraat Programı’nda açıkladığı 'Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması'na yönelik çalışmaların sonuna gelindiğini açıkladı. Bakan Selçuk, "100 Günlük İcraat Programına uygun şekilde, Elektrik Desteği Programı Kasım ayı başında başlatılacak. Başvurular, il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilecek" dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, Kasım ayında başlayacak Elektrik Desteği Yardım Programından; 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğu tespit edilen ve 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumunda kalan hastaların faydalanacağını söyledi.

Bakan Selçuk, yardım programının Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği olmak üzere üç bileşenden oluşacağını da kaydetti.

Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Elektrik Tüketim Desteği ile hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılacak. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ile de hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanabilecek. Yardımın başladığı ilk ay, tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları da ödenecektir." İHA

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük İcraat Program elektrik desteği

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