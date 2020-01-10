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  4. Çilek, üreticisinin yüzünü güldürdü

Çilek, üreticisinin yüzünü güldürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 08:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 2018 yılında hastalık nedeniyle rekoltesi düşen çilekte bu sezon üreticilerin yüzü güldü.

Alparslan ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 2018 yılında hastalık nedeniyle rekoltesi düşen çilekte bu sezon üreticilerin yüzü güldü. Üreticiler, şu an kilosu 10 TL olan çilekte, dönümden haftalık 100 kilogram ürün toplandığını söyledi.
Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye ve Belek mahalleleri, çilek üretimiyle dikkati çekiyor. İki mahallede üretim yapan çiftçilerin tamamına yakını, geçimlerini sadece çilekten karşılıyor. Geçen yıl hastalık ve bazı çilek fidelerinin erkek çıkması nedeniyle rekoltesi düşen ve fiyatı tavan yapan çilekte bu sezon, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzü güldü.
Çilek üreticisi Mehmet Ayaz, bu sezon hastalık olmadığını belirterek, domates ve biberden zarar ettiği için çilek üretimine başladığını anlattı. Ayaz, "Hem fiyatlar hem de kalite güzel. Geçen sezon hastalık vardı, bu sezon yok. Memnunuz. Çilek çiftçi için iyi bir ürün. Riski çok az. Afet olmadıktan sonra mutlaka para kazanırsın. Çilekte dönümden, haftalık 100 kilogram ürün toplanıyor. Halde şu anda kilogramı 10 TL" dedi.
Üretici Ali Ayvaz ise çileğin bakımının düzenli yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Sezonun güzel geçtiğini belirten Ayvaz, 2018 yılında yaşadıkları zorluğu bu sene yaşamadıklarını kaydetti.
Hasan Çağlar da maliyetin yüksek olduğunu, şu an başa baş kazandığını söyledi. Çağlar, çileğin mart ayından sonra para kazandıracağını düşündüğünü dile getirdi.

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