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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 19:19 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto’da haftanın ilk talihlileri belli olacak. 125.019.750TL devreden Sayısal Loto sonuçları çekiliş sonunda Milli Piyango tarafından duyurulacak. İşte, 15 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto 15 Mart sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam devreden büyük ikramiye tutarı 125.019.750TL. Sonuçların açıklanmasına sayılı dakikalar kala vatandaşlar arama motorları üzerinden Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı? sorusuna yanıt arama başladı. Peki, 15 Mart Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar..

15 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün olmak üzere düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşamın şanslı sayıları 21.30'da belli olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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