Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto 15 Mart sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam devreden büyük ikramiye tutarı 125.019.750TL. Sonuçların açıklanmasına sayılı dakikalar kala vatandaşlar arama motorları üzerinden Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı? sorusuna yanıt arama başladı. Peki, 15 Mart Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar..

15 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün olmak üzere düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşamın şanslı sayıları 21.30'da belli olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.