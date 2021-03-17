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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 17 Mart Sayısal Loto sonuçları

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2021 22:03 | Son Güncelleme

17 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Bu akşam 21.30'da gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin talihlileri belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Çılgın Sayısal Loto 17 Mart sonuçları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, bu akşamın şanslı numaraları!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 17 Mart Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi sonuçlandı. Noter huzurunda ve el değmeden gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto bu akşamki çekilişin ardından 127.180.207TL devretti. Peki, 17 Mart Çılgın Sayısal Loto'nun şanslı numaraları hangileri oldu? İşte, 17 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

17 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi gerçekleştirildi. Bu akşamın şanslı numaraları ise 7, 13, 15, 69, 78, 79, 10 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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