Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 24 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı

24 Nisan tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın talihlileri belli olacak. Kupon yaparak şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler, Sayısal Loto sonuç ekranını araştırıyor. 24 Nisan Sayısal Loto çekilişinin hemen ardından, bu akşamın şanslı numaraları Millipiyangoonline üzerinden duyurulacak. İşte, ayrıntılar...

24 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşen olan 24 Nisan Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ve sonuç ekranı için linke tıklayın.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.