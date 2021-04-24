FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 24 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 24 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı

24.04.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Nisan Çılgın Sayısal Loto bu akşam 144.175.925 TL devrediyor. MP Tv üzerinden canlı yayında gerçekleşecek olan Sayısal Loto çekilişi el değmeden ve noter huzurunda yapılacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 24 Nisan Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 24 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı

24 Nisan tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın talihlileri belli olacak. Kupon yaparak şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler, Sayısal Loto sonuç ekranını araştırıyor. 24 Nisan Sayısal Loto çekilişinin hemen ardından, bu akşamın şanslı numaraları Millipiyangoonline üzerinden duyurulacak. İşte, ayrıntılar...

24 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşen olan 24 Nisan Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ve sonuç ekranı için linke tıklayın.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete konduSayarken yoruldular! Parkelerin altından çıktı, servete kondu
Eskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyorEskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyor
2021 Kıdem tazminatı arttı!2021 Kıdem tazminatı arttı!
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Thodex’teki şüpheyi önceden fark etmiş

Thodex’teki şüpheyi önceden fark etmiş

Eskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyor

Eskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyor

Bir kripto para şirketi daha kapandı!

Bir kripto para şirketi daha kapandı!

Merkez Bankası Başkanı'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı'ndan '128 milyar dolar' açıklaması

Sinema sektörüne milyonlarca lira destek

Sinema sektörüne milyonlarca lira destek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

THODEX'e suç duyurusu!

THODEX'e suç duyurusu!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Yerli kripto para borsası Thodex'den açıklama!

Yerli kripto para borsası Thodex'den açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.