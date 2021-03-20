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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2021 18:27 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam Alp Kırşan'ın sunumu ile gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto’da haftanın son talihlileri belli olacak. 127.180.207TL devreden Sayısal Loto sonuçları çekiliş sonunda Milli Piyango tarafından duyurulacak. İşte, 20 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

Çılgın Sayısal Loto 20 Mart sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam devreden büyük ikramiye tutarı 127.180.207 TL oldu. Sonuçların açıklanmasına az bir zaman kala vatandaşlar arama motorları üzerinden Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı? sorusuna yanıt arama başladı. Peki, 20 Mart Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar..

20 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün olmak üzere düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam Tv8 ekranlarında Alp Kırşan'ın sunumu ile gerçekleştirilecek olan çekiliş sonuçarı 20.45'te belli olacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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