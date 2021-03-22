Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Mart Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

Çılgın Sayısal Loto 22 Mart sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam devreden büyük ikramiye tutarı 128.258.406 TL oldu. Sonuçların açıklanmasına sayılı dakikalar kala vatandaşlar arama motorları üzerinden Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı? sorusuna yanıt arama başladı. Peki, 22 Mart Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

22 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün olmak üzere düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşecek olan 22 Mart çekiliş sonuçları ise Milli Piyango Online adresinden paylaşılacak.

22 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.