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Çimsa, Meksikalı Cemex'in İspanya Bunol fabrikasını satın alıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Çimsa, Meksikalı çimento devi Cemex'in, İspanya Bunol fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor. 2019'un ikinci yarısında tamamlanması beklenen satın alma ile Çimsa, küresel beyaz çimento ticaretinde en büyük oyuncu durumuna gelecek

Çimsa, Meksikalı Cemex'in İspanya Bunol fabrikasını satın alıyor

Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, Meksikalı çimento devi Cemex’in, İspanya Bunol fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, beyaz çimentoda dünya lideri oluyor.

Dünyanın önde gelen çimento üreticilerinden Meksikalı Cemex, İspanya’nın Valensiya şehrindeki Bunol fabrikasının yaklaşık 180 milyon dolara Çimsa’ya satışı için "bağlayıcı anlaşma" imzalamak üzere uzlaştı.

Satışın 2019’un ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Satın alma işlemi ile halen beyaz çimento üretim kapasitesinde Avrupa birincisi olan Çimsa, dünya liderliğine yükselecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, 50 yıla yakın süredir var oldukları çimento işinde yeni yatırımlarıyla Sabancı olarak bugün bir dünya lideri haline gelmekten gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sabancı Holding Çimsa ile beyaz çimentoda dünyanın bir numarası oluyor. Daha önce açıkladığımız, 'Yeni Neslin Sabancı'sı olarak tanımladığımız yol haritamızda yeni coğrafyalarda var olmak kritik önceliklerimizdendi. Türkiye’deki liderlik pozisyonumuzu uluslararası boyuta taşıyan bu yatırım, portföyümüzü daha dengeli ve daha dinamik yönetme stratejimiz açısından çok önemli bir adımdır. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, işlerimizi dünya standartlarında yöneterek, tecrübe ve birikimlerimizle küresel liderlik hedefliyoruz. Bu anlayışla, sanayi alanında kompozitle gerçekleştirdiğimiz dönüşümü şimdi de çimento sektöründe hayata geçiriyoruz. Sadece Sabancı Topluluğu için değil, ülkemiz için de değer yaratmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Mali boyutun ötesinde, teknik yöndeki kazanımlarımızı da ülkemizin çimento sektörünün gelişimi için kullanacağız. Global liderliğimizi güçlendirmek amacıyla önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmak üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AVRUPA'NIN EN TEKNOLOJİK BEYAZ ÇİMENTO FABRİKASI

Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka da Bunol çimento fabrikasının, Avrupa’daki en teknolojik beyaz çimento fabrikası olduğunu aktararak, "Çimsa, özellikle beyaz çimento ve özel ürünler alanındaki uzmanlığı ve geniş dağıtım yapılanmasıyla Türkiye’nin ihracat liderleri arasında yer alıyor. 2018 yılında Çimsa olarak, operasyonel karımızın yüzde 50’sinden fazlasını yurt dışı operasyonlarımızdan elde ettik." ifadelerini kullandı.

İspanya’daki Bunol fabrikasının satın alınması ile birlikte dünya çimento pazarının katma değeri en yüksek olan beyaz çimento iş kolunda yeni bir aşamaya geçtiklerini belirten Saka, "Bu yatırım kararıyla, Çimsa daha geniş bir coğrafyada söz sahibi oluyor. Avrupa’nın yanı sıra Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarında da güçlü bir ihracat ağı kuruyoruz. Çimsa’nın küresel çimento pazarındaki bu yeni ve daha güçlü konumu, Türkiye’nin ihracat gelirlerine sağlayacağımız katkıyı da çok daha iyi noktalara taşıyacaktır. Bunol fabrikasının da üretim ve dağıtım ağımıza katılması ile birlikte beyaz çimento üretim kapasitemizde yüzde 40 artış sağlayarak Çimsa’yı küresel beyaz çimento ticaretinde dünyanın en büyüğü durumuna getirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bunol fabrikasının Çimsa’ya devir işlemleri, gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
çimsa Cemex Sabancı Holding

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