FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çin’deki korona virüs salgını Türk mobilya sektörünü canlandırdı

Çin’deki korona virüs salgını Türk mobilya sektörünü canlandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

Çin’de yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle birçok ülke Çin’den mobilya almaktan vazgeçti. Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, bu krizi fırsata çevirmek için sektördeki yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyleyerek, “Dünya sıralamasında ilk 3’e girebilecek konumdayız. Bu krizi fırsata çevirebilirsek mobilya yollamadığımız ülke kalmayacak” dedi.

Dünyanın önemli mobilya üretim merkezlerinden olan Çin korona virüs salgını nedeniyle sipariş ve müşteri kaybı yaşarken, gözler alternatif ülkelere çevrildi. Son olarak da Guangzhou kentinde 28-31 Mart tarihleri arasında 45'incisi düzenlenmesi beklenen Çin Uluslararası Mobilya Fuarı (CIFF) iptal edilerek, henüz belli olmayan bir tarihe ertelendi. Bu gelişme sonrasında dikkatler mobilya ihracatında büyük bir paya sahip olan Türkiye’ye çevrildi. Mobilya ithal eden pek çok Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkesi, kaliteli işçilik ve uygun fiyatlar nedeniyle Türkiye’ye yöneldi. İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenecek fuarla dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli firmalar, 23-30 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelecek. Türkiye'de mobilya üretiminde ilk altı şehir arasında yer alan Adana’dan da pek çok ülkeye klasik ve modern mobilya satışları sürüyor.

“Çin’e gidecek heyetler Türkiye’ye gelecek”

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin’deki fuarın yerine İstanbul’da fuar düzenleneceğini belirterek, “İstanbul’da Ocak ayında bir fuar geçirdik ve bu fuarda yurt dışından ciddi bağlantılar kurduk. Şuanda satışlar iyi gidiyor. Çin’deki bulaşıcı hastalık nedeniyle oradaki ürünleri dünya devletleri almıyor. O yüzden Türkiye olarak ön plana çıkıyoruz. Bununla ilgili Türkiye İhracatçılar Birliği’nin bir çalışması var. Bu çalışma neticesinde Çin’de gerçekleşecek fuar yerine, oradaki müşterileri buraya çekmek adına 23-30 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir fuar düzenlenecek. Mobilya ithal eden ülkeleri buraya getirerek Türkiye mobilyasının onlara satışıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. İnşallah başarılı olur, Türkiye mobilyasının dünyada daha iyi tanıtılması sağlanır” dedi.

“Kaliteli mobilya yaptığımız için tercih sebebiyiz”

Türkiye mobilyasının kaliteli olduğu için tercih edildiğinden bahseden Avcı, “Biz Orta Doğu’ya biraz daha yakınız. Klasik mobilya üretimimiz o nedenle yüksek. Ama modern çalıştığımız mobilyalar da var. Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu krizi fırsata çevirebilirsek mobilya yollamadığımız ülke kalmayacak. Adana ve Türkiye’de gerçekten kaliteli mobilyalarımız var bizim. Dünya sıralamasında ilk 3’e girebilecek konumdayız. Herkesle rekabet edebilecek pozisyonumuz var. Kaliteli mobilya yaptığımız için tercih sebebiyiz” diye konuştu.

“500 dolar ile 100 bin dolar arası mobilya”

Korona virüs krizini fırsata çevirmek istediklerini vurgulayan Avcı, 500 dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar mobilya takımı olduğunu ve özel sipariş durumlarına göre bunların hazırlanıp satıldığını söyledi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Piyasaların gözü Merkez Bankası'da Piyasaların gözü Merkez Bankası'da
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mobilya, Çin, korona virüs,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Reuters duyurdu: Volkswagen fabrika yatırımını yine erteledi

Reuters duyurdu: Volkswagen fabrika yatırımını yine erteledi

Piyasaların gözü Merkez Bankası'da

Piyasaların gözü Merkez Bankası'da

Bakanlık üretimini yasakladı

Bakanlık üretimini yasakladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlaç fiyatlarına yüzde 12 zam

İlaç fiyatlarına yüzde 12 zam

Altın fiyatları 19 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları 19 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

4 otomotiv devi üretime yeniden başladı, paladyum rekor kırdı

4 otomotiv devi üretime yeniden başladı, paladyum rekor kırdı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi

Bakanlık üretimini yasakladı

Piyasaların gözü Merkez Bankası'da

Piyasaların gözü Merkez Bankası'da

Altın fiyatları 19 Şubat: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.