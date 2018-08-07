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Çin'den 13 kuruşa alıyor, işleyip 5 liraya satıyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2018 16:28 | Son Güncelleme

Yalova'da, Çin'den tanesini yaklaşık 13 kuruşa aldıkları 1,5 metrelik cam çubuklardan çay kaşığı yapan çift, takımını 4-5 liradan sattıkları ürünlerini yurt dışına da gönderiyor.

Çin'den 13 kuruşa alıyor, işleyip 5 liraya satıyorlar

Yalova'da yaşayan Nurettin ve Gülhan Levent çiftinin Çin'den ithal ettikleri cam çubukları 10 metrekarelik dükkanda işleyerek yaptıkları çay kaşıkları, yurt içi ve dışından ilgi görüyor.

Cam kristal ustası Nurettin (54) ve eşi Gülhan Levent (47), geçimlerini yaklaşık 30 yıldır cam çubuklardan yaptıkları çay kaşıklarını satarak sağlıyor.

Kent merkezinde Rüstempaşa Mahallesi'nde kiraladıkları 10 metrekarelik dükkanda yaptıkları kaşıkları ülkenin dört bir yanına gönderen Levent çiftinin ürünleri, bazen doğrudan bazen de aracılar vasıtasıyla yurt dışına da gidiyor.

Nurettin Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sade, sapı yaldızlı, platinli, renkli ve dekorlu çay kaşıkları ürettiklerini söyledi.

Eşiyle birlikte günde 700-800 cam kaşık yaptıklarını belirten Levent, günlük üretimlerinin bin adede çıktığı zamanlar da olduğunu ifade etti.

kasik-buyuk

13 kez elden geçiriliyor

Yaldızlı ve dekorlu cam çay kaşığı yapabilmek için 4-5 yılını ve Yalova'da 1,5 daire parası harcadığını anlatan Levent, şöyle devam etti:

"Genelde yaldızlı kaşık üretimi yapıyoruz. Önceden ham maddeyi Paşabahçe'den alıyorduk. Daha sonra bu camları Çin'den getirmeye başladık. Daha ucuz oldu. 1,5 metrelik cam çubuğu yaklaşık 13 kuruş maliyetle getiriyoruz. İçinde 2 bin cam çubuk bulunan bağ halinde alıyoruz. Kesiyoruz, 700-800 derece sıcakta işliyoruz ve cam kaşık haline getiriyoruz. Kaşığın sapına yaldız yapıyoruz. Yaldız işleminden sonra kaşığın ağzını yapıyoruz. Renkli cam kaşıkların yapımı sapı yaldızlı ve platinli olanlara göre daha zor. Renkli cam kaşığı yaparken 13 kez elden geçiriyoruz."

Levent, yaldızlı kaşıkları içinde 6 adet bulunan torbalar içinde 2 liradan, kutulu olarak da 2,5 liradan sattığını belirterek, "Bir cam çubuktan 11 çay kaşığı çıkıyor. 2 pakette 12 kaşık bulunuyor ve 4-5 liradan satıyoruz." dedi.

Yaldızlı kaşıklara Arap ülkelerinden kendilerini tatmin edecek seviyede talep geldiğini ifade eden Levent, "Yaptığımız ürünler en çok Gürcistan'a gidiyor. Ayrıca İran, Irak, ABD gibi ülkelere de gidiyor. ABD'ye İstanbul'dan ürünlerimi alan bir kişi gönderiyor." diye konuştu.

Gülhan Levent ise 30 yıldır eşine destek olarak camdan kaşık yaptığını söyledi. Levent, "Ben severek başladım. Eşimden görerek başladım zaten. Kadın için güzel bir iş, oturduğun yerde yapıyorsun. Pek bir zorluğu yok. Aslında tam kadınlara göre bir iş." ifadesini kullandı. AA

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kasık isleme yalavo Çin girişimci

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
devlet üretemiyor vatandaş yapıyor ne yapsın devlet bir - yaramssa iş halk a düşer allahtan milletimiz girşimci devlet senden benden akıllı değilse devletin adı niye devlet gerçi devlet bunu yapsa daha zarar eder bu çift kadar aklı çalışan bir bakan varmı allah peygamber aşkına o değilse hahaha alnayrak toplantı yapıyor haha albayrak kurulu topladı bu haberlerden başka daha birşey görmedim damadı değilmi boş laf mühendisleri
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