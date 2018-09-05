Çin'in en büyük havayolu şirketi yeniden Türkiye’ye sefer düzenleyecek

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) girişimiyle İstanbul Valiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile (TTYD) işbirliğiyle, Türkiye seferlerini 2016 yılında durduran Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Şirket ilk seferi 20 Aralık'ta yapılacak. Pekin-İstanbul hattında uçuş planlayan şirket haftalık sefer sayısının da 3 olacağı belirtildi. Temasların sürdüğü diğer Çinli şirketlerin de yakın zamanda Türkiye planlarını açıklaması bekleniyor. Bu şirketler arasındaki Hainan Airlines’ın da Çin-Türkiye arasında seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

"Devamı gelecektir"

TÜROB’un yanı sıra İstanbul Valiliği, THY ve TTYD’den üst düzey yetkililerin katılımıyla oluşturulan heyet bir süre önce Çin’i ziyaret Çin’den Türkiye’ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için Çinli şirketlerle görüşmeler yapmıştı. Söz konusu temaslar Çin ve Türkiye’de çeşitli platformlarda devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, China Southern’ın yeniden Türkiye’ye sefer düzenleme kararı almasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bayındır, yapılan görüşmelerin sonuç odaklı olduğuna ve Çinli şirketlerin Türkiye’ye uçuş kararlarını açıklamaya başladıklarına dikkat çekerek, Çinli şirketlerin Türkiye’ye uçuş başlatmalarının bu ülkede Türkiye’ye yönelik pozitif algı oluşturacağını da ifade etti.