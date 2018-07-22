Çin'in mega makineleri dünyayı birbirine bağlıyor

Her bölümü yerleştirdikten sonra 92 metre uzunluğundaki araç, 64 tekerinin yardımıyla başka bir bloku alıyor. Son yerleştirdiği blokun üstünde kayarak başka bir bölümü yerleştiriyor.

'Demir Canavar' olarak anılan SLJ900/32 makinesi tam da bunu yapıyor.

Eleştirilere karşın 'Kuşak ve Yol projesi', Çin ve ötesinde ilerliyor. Yeni makineler demiryollarını büyük bir hızla döşüyor.

Ancak projeye karşı çıkanlar da var. Bazıları projeyi yoksul ülkeleri milyarca dolarlık Çin borcu altına sokmak ve Çin dış politikasının bir yansıması olmakla eleştiriyor.

Yetkililer Çin ve diğer katılımcı ülkelerin bankalarından sağlanan trilyonlarca dolarlık fondan ve çok uzun vadeli yatırımlardan söz ediyor.

Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping'in 2013 yılında başlattığı bu iddialı proje dünya nüfusunun üçte ikisini ve 70 ülkeyi kapsayarak karayolu (kuşak) ya da deniz yoluyla (yol) bağlamayı hedefliyor.

Her bir teker kendi çevresinde bütünüyle dönen 16 blokluk bir yapı olduğu için yanlara doğru da hareket edebiliyor.

Yüklü makine bile saatte 5 kilometre hızla hareket edebiliyor. Bu teknoloji, geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı. Geleneksel yöntemlerde toprağa dev vinçler inşa edilmesi gerekiyordu.

580 ton ağırlığındaki makine rayların üstünden geçecek diğer trenlerden çok daha ağır. Bu nedenle demiryolu trafiği için gerektiğinden çok daha sağlam köprüler inşa edebiliyor.

Makine, İç Moğolistan ve Çin'i birbirine bağlayan demiryolunun da dahil olduğu pek çok hızlı tren projesinde kullanıldı. Çin 2020 yılına kadar 30 bin kilometre uzunluğunda hızlı tren rayları döşemeyi hedefliyor.

Tünel kazmak



Güneyde Hong Kong yakınlarda Şantou'daki Su'ai otoyol projesiyle deprem bölgesi içinde yer altına 5 kilometre inilerek altı şeritli otoyol inşaatı hedefleniyor.

2019'da tünel açıldığında yetkililer Şantou'nun ulaşım hatlarının modernleşerek deniz İpek Yolu içinde 15 ana limandan biri olacağını umuyor.