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Çin kestanesi isyanı: Satışı yasaklansın

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

Adana'da komisyoncular kalitesiz olduğunu söyledikleri Çin kestanesinin satışının engellenmesini istedi. Yerli kestanenin kilosunun 15 liradan, Çin kestanesinin ise 12 liradan satıldığını belirten komisyoncular lezzet farkının ise çok büyük olduğunu söylüyor.

Çin kestanesi isyanı: Satışı yasaklansın

Adana'da komisyoncular, kalitesiz olduğu ve vatandaşın yemesini hak etmediğini söyledikleri Çin kestanesinin, satışının engellenmesini istedi. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Türkiye'de yetişen dünyanın en güzel kestaneleri dururken, Çin'den kestane ithal etmemize anlam veremiyoruz. Biz de yerli ve milli kestanemizi yemeliyiz" dedi.

Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki kestane komisyoncuları, son yıllarda satışı artan Çin kestanesinin satışının engellenmesini istiyor. Kabzımallar, kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan kestanenin fiyatının son yıllara göre fiyatının yükselmesiyle Çin kestanesine yönelen vatandaşlara, uyarılarda bulundu. Çin kestanesinin sağlıklı ve lezzetli olmadığını ifade eden komisyoncular, yerli kestanenin daha kaliteli olduğunu ifade etti.

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Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, Türkiye'de yetişen kestaneler dururken, Çin'den kestane ithal edilmesine anlam veremediklerini belirterek, "Dünyanın en güzel kestanelerinin yetiştiği yer olan Aydın'dan, birçok ülke kestane satın alıyor. Kötü olsa gelip bizim kestanemizi alırlar mı? En basitinden Rusya bizim ihraç ettiğimiz ürünlerimizde en küçük leke gördüğünde hemen ürünlerimizi iade ediyor. Biz neden dışarıdan kalitesiz Çin kestanesini ithal ederek vatandaşımıza yediriyoruz?" ifadelerini kullandı.

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Çin kestanesi ile yerli kestanenin arasında çok büyük lezzet farkı olduğuna dikkat çeken Batman, "Yerli kestaneyi ocağın üzerine attığınızda, 10 ila 15 dakika içerisinde çatlamaya başlar. Kolaylıkla soyulur ve yenir. Çin kestanesi ise tam tersi çatlamaz, kabuğu soyulmaz. Vatandaşımız bu kestaneyi bilmeden alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yerli ve milli' diyor. Biz de yerli ve milli kestanemizi yemeliyiz" diye konuştu.

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28 yıldır komisyonculuk yapan Cumhur Baş ise yerli kestanenin kilosunun 15 lira, Çin kestanesinin ise 12 liradan satıldığını belirterek, "Çin kestanesinin rengi ve boyu güzel görünür. Vatandaş da buna aldanıp kilosunu 20 liradan satın alıyor. Fakat Çin kestanesini eve götürüp pişirmeye çalıştıklarında suyu akıyor, yiyemiyorlar ve çöpe atıyorlar. Halkımıza yazık. Hiçbir kestane yerli kestanenin tadını veremez" dedi. KAYNAK:İHA

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Adana komisyoncu çin kesatanesi

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