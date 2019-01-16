Çin kestanesi isyanı: Satışı yasaklansın

Adana'da komisyoncular, kalitesiz olduğu ve vatandaşın yemesini hak etmediğini söyledikleri Çin kestanesinin, satışının engellenmesini istedi. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Türkiye'de yetişen dünyanın en güzel kestaneleri dururken, Çin'den kestane ithal etmemize anlam veremiyoruz. Biz de yerli ve milli kestanemizi yemeliyiz" dedi.

Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki kestane komisyoncuları, son yıllarda satışı artan Çin kestanesinin satışının engellenmesini istiyor. Kabzımallar, kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan kestanenin fiyatının son yıllara göre fiyatının yükselmesiyle Çin kestanesine yönelen vatandaşlara, uyarılarda bulundu. Çin kestanesinin sağlıklı ve lezzetli olmadığını ifade eden komisyoncular, yerli kestanenin daha kaliteli olduğunu ifade etti.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, Türkiye'de yetişen kestaneler dururken, Çin'den kestane ithal edilmesine anlam veremediklerini belirterek, "Dünyanın en güzel kestanelerinin yetiştiği yer olan Aydın'dan, birçok ülke kestane satın alıyor. Kötü olsa gelip bizim kestanemizi alırlar mı? En basitinden Rusya bizim ihraç ettiğimiz ürünlerimizde en küçük leke gördüğünde hemen ürünlerimizi iade ediyor. Biz neden dışarıdan kalitesiz Çin kestanesini ithal ederek vatandaşımıza yediriyoruz?" ifadelerini kullandı.