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  4. Çin'de ekonomik büyüme yüzde 6.0 ile 30 yılın en düşüğünde

Çin'de ekonomik büyüme yüzde 6.0 ile 30 yılın en düşüğünde

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

İlayda Kılıçay/ İstanbul, 17 Ocak (DHA)

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