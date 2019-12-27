FİNANS
  4. Çin’de üretilen Tesla Model 3 araçlarına vergi muafiyeti uygulanacak

Çin’de üretilen Tesla Model 3 araçlarına vergi muafiyeti uygulanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 10:47 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Aralık (DHA)

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Yerli otomobil TEKNOSAB’da üretilecekYerli otomobil TEKNOSAB’da üretilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de!

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türklerin yüzde 52’si Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor

Türklerin yüzde 52’si Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor

Marmarabirlik’ten ihracat rekoru

Marmarabirlik’ten ihracat rekoru

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı

Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı

Yerli otomobil TEKNOSAB’da üretilecek

Yerli otomobil TEKNOSAB’da üretilecek

Geri sayım başladı! Yerli otomobil görücüye çıkıyor (Yerli otomobilin ismi ne olacak?)

Geri sayım başladı! Yerli otomobil görücüye çıkıyor (Yerli otomobilin ismi ne olacak?)

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.