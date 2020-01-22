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  4. Çinli telefon üreticisi Realme, Amazon.com.tr'de

Çinli telefon üreticisi Realme, Amazon.com.tr'de

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Çinli telefon üreticisi Realme, Amazon.com.tr'de

İSTANBUL (AA) - Çinli akıllı telefon üreticisi Realme Türkiye’deki faaliyetlerine başladı.

Şirket açıklamasına göre, Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'nin, Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2 modelleri Amazon.com.tr'de satışa sunuldu.

64MP'lik ultra yüksek çözünürlüklü sensöre sahip Realme XT, 6,4 inç FHD ve Süper AMOLED ekranla birlikte geliyor. Snapdragon 712 işlemciyle gelen Realme XT, Amazon.com.tr'de 2 bin 999 TL'den satışa sunuluyor.

Markanın bir diğer modeli Realme 5 Pro ise 6,3 inçlik damla çentik yapısına sahip ekranla geliyor. Gücünü Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alan cihaz, 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586), 119 derece ultra geniş açılı lens, ultra makro lens ve arka lensin dörtlü kamera kombinasyonuyla sunuluyor.

Realme Pro 5 Amazon.com.tr'de bin 699 TL'den satışa sunuldu.Markanın giriş seviye telefonu C2 ise 6,1 inç 720×1560 piksel IPS LCD ekranla öne çıkıyor. Helio P22 işlemci ve 3 GB RAM'e sahip olan C2, bin 399 TL'den tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Realme'nin farklı renk ve hafıza seçenekleriyle satışa sunulan modelleri, Realme Türkiye garantisiyle satın alınabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
amazon.com.tr, Realme,

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