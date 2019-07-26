Çinliler Antep fıstığı ve kuru meyve için geldi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, kuru meyve alanında dünyanın en önemli üretim merkezleri arasında yer alan Türkiye pazarından, daha fazla kuru meyve ve mamulleri ithal etmeyi planlayan Çin'in en büyük tedarikçi kuruluşlarından COFCO Sundry'den gelen alım heyeti, Antep fıstığı, kayısı, fındık, kuru incir, kuru üzüm ve kuru dut gibi ürünleri inceleyerek, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan kuru meyve üretimi ve sektörle ilgili bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kileci, doğal ürünler yanında bu ürünlerin işlenmiş hallerinin ihracatını da hedeflediklerini belirterek, "Çinli satın alma heyetini birliğimizde ağırladık. Kuru meyve üretici ve ihracatçı firmalarımız, heyetle görüşerek talep edilen ürünlerin numunelerini gösterip bilgiler verdiler. Yapılan ikili görüşmelerin kuru meyve ihracatımıza olumlu yansıyacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.