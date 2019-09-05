Çinlilerden kiraz ve siyah incire yoğun ilgi

Hong Kong'a Türkiye'nin kiraz ihracatı 2019 yılında yüzde 79'luk artışla 1 milyon 921 bin dolardan, 3 milyon 435 bin dolara yükseldi. Çin'e bu yıl başlayan kiraz ihracatı ise kısa sürede 3 milyon 313 bin dolara ulaştı.

Hong Kong'ta yaşanan son protestoların gölgesinde başlayan Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı'na ilginin protesto gösterilerine karşın yoğun olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Çin, Hindistan ve diğer Uzakdoğu ülkelerinden gelen ithalatçıların Türk kirazına ve siyah incirine ilgilerinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Çin'e kiraz ihracatının izninin bu yıl kiraz sezonunun bitimine yakın çıktığını hatırlatan Uçak,"Çin'de kiraz en çok sevilen meyve. Çinlilerde sofranızda kiraz olması bir prestij kaynağı. Sezon sonuna geldiğimiz sırada yasakların kalkmış olmasına karşın Çin ve Hong Kong'a 6,8 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Çin kısa sürede kiraz ihracatımızda 4. büyük pazar konumuna yükseldi. Hong Kong'a Türkiye'nin kiraz ihracatı 2019 yılında yüzde 79'luk artışla 1 milyon 921 bin dolardan, 3 milyon 435 bin dolara yükseldi. Önümüzdeki yıllarda kiraz ihracatımızda Çin'in çok daha büyük pay alacak" şeklinde konuştu.

Çinlilerin siyah incire de yoğun ilgi gösterdikleri bilgisini veren Uçak, 2019 yılında taze siyah incir ihracatının 29 Temmuz'da başladığını, o tarihten günümüze Hong Kong'a 886 bin dolarlık taze siyah incir ihraç edildiğini ifade etti.